Geniet van een klein kwartier Assassin’s Creed: Shadows-gameplay

We schreven al in ons artikel over Summer Game Fest 2024 dat er een glimp was getoond van Assassin’s Creed Shadows, maar daar is het niet bij gebleven. De aankomende game in de Ubisoft-franchise komt al in november, en dus kon de game-uitgever ons alvast 12 minuten aan gameplay laten zien.

Assassin’s Creed: Shadows

In Shadows zijn er twee speelbare hoofdrolspelers te vinden. Het spel speelt zich af in het oude Japan en dat betekent dat je naast de bekende AC-vaardigheden ook wat nieuwe mogelijkheden kunt verwachten. De gameplayvideo hieronder toont hoe dat er straks uit kom te zien. Kies zelf of je shinobi-huurling Naoe bent of samurai Yasuke. Het spel verschijnt op PlayStation 5, Xbox Series en PC op 15 november.