Ubisoft gaat helemaal Aladdin met nieuwe Assassin’s Creed-game

Groot nieuws vanuit één van de grootste gamefranchises ter wereld: Assassin’s Creed . Ubisoft heeft maar liefst vier games aangekondigd in de serie, waarvan de eerstvolgende Assassin’s Creed Mirage is. Dit speelt zich af in Bagdad en de studio heeft niet geschroomd om een trailer te onthullen die helemaal Aladdin is. Compleet met marktje, diefstal en een achtervolging met bewakers.

Assassin’s Creed is een gamefranchise die 15 jaar bestaat en als een van de grotere reeksen ter wereld wordt gezien. Het bijzondere aan de games is dat ze een grote educatieve waarde hebben, omdat ze zich steeds afspelen in een echte periode en een echte locatie die we op de wereld kennen. Je bent in elke Assassin’s Creed een lid van de orde van Huurlingen, die het opneemt tegen de Tempeliers. Daarnaast speelt technologie ook een rol, want zo kun je onder andere een soort van tijdreizen. Je bevindt je in principe in het heden, maar door genetica kun je herinneringen van je voorouders ervaren en speel je eigenlijk daarin het spel.

Mirage

Nu gaan we dat straks doen in Bagdad dus. Het spel heet Mirage en speelt zich af in de negende eeuw. Je bent een huurling genaamd Basim en in een actie-avonturensetting die naast Aladdin ook doet denken aan Prince of Persia, zal je wederom een soort tijdreizen en van je vogel gebruikmaken om meer grip te krijgen op de wereld. De RPG-achtige gameplay van de afgelopen jaren in Assassin’s Creed wordt er helemaal uitgehaald. Dit gaat echt om actie-avonturengameplay en niet langer om upgrades en veel praten. De stem van Basims mentor is heel opvallend en behoort tot Shohreh Aghdashloo. Mirage verschijnt in 2023.

De andere drie games die Ubisoft aangekondigde zijn Codename Red dat zich in Japan afspeelt, Codename Jade dat zich in China afspeelt en Codename Hexe dat zich tijdens heksenprocessen afspeelt. Heel veelzijdig dus. Jade is een game voor smartphones, waarin je onder andere over de Chinese muur kunt rennen. Over Hexe en Red is nog weinig bekend, behalve dat die wel de RPG-elementen bevatten.