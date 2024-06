Summer Game Fest 2024: 15 aankondigingen die je moet weten

Het is een vreemde situatie in de gamewereld: eerst was er half juni altijd E3, maar dat is niet meer. In plaats daarvan geeft het ene na het andere merk alsnog presentaties, maar dan vooral online. Summer Game Fest is één van de grootste presentaties (die overigens alsnog ook fysiek was bij te wonen) en daar werden wat flinke aankondigingen gedaan. En daarnaast waren er ook wat andere presentaties, zoals die van Xbox zojuist. Deze 15 aankondigingen mag je echt niet missen.

1. Civilization 7

Je moet ervan houden, maar al je ervan houdt, dan speel je het waarschijnlijk je hele leven. En nu komt het terug. Civilization 7 verschijnt in 2025 op PC, PlayStation, Xbox en zelfs Switch.

2. Palworld

Palworld is een game die enorm snel toenam in spelers, en erg lijkt op Pokémon. Heel erg lijkt op Pokémon. Pokémon vindt dat niet tof, maar gamers wel, en dus melden we dat Palworld op 27 juni een heel nieuw eiland krijgt.

3. LEGO Horizon Adventures

Het Nederlandse Guerrilla Games is bekend van Horizon. TT Games is bekend van LEGO-games. Nu komt er een LEGO-game van Horizon waarin we gaan zien hoe Aloy het ervanaf brengt als LEGO-poppetje. Maar interessant detail is dat TT Games het niet maakt, maar wel Guerrilla zelf. En het ziet er fantastisch uit.

4. Valorant

Valorant komt uit op consoles. Het was altijd een PC-exclusive en dat was heel jammer, maar nu hoef je daar niet meer om te rouwen. Eindelijk maakt het spel zijn opwachting op consoles. Je kunt je hier aanmelden voor de bèta, die start op 14 juni (en niet voor iedereen is, dus hopelijk kom je ertussen!).

5. Alan Wake 2

Alan Wake 2 is een succes en na een tease vorige maand krijgen we nu meer te zien over de uitbreiding die Night Springs heet.

6. Among Us

Among Us is een populaire game op Twitch en het krijgt nu zijn eigen tv-serie. Alvast zien wat je daarvan kunt verwachten? Geen probleem, hier is de trailer:

7. Diablo IV: Vessel of Hatred

Diablo IV is bijna toe aan zijn nieuwe uitbreiding en die heet Vessel of Hatred. We weten nu ook precies wanneer, namelijk 8 oktober.

8. World of Warcraft

Zeg je Diablo, dan zeg je ook World of Warcraft, toch? The War Within, de nieuwe fase van het spel, verschijnt op 26 augustus met een heel nieuw verhaal in het spel. Om je alvast in de stemming te maken heeft Blizzard een heel sfeervolle trailer gemaakt om die datum aan te kondigen:

9. Doom: The Dark Ages

In 2025 worden we getrakteerd op eindelijk weer een nieuwe Doom. Het is weer lekker duister, vol demonen, en we hebben er zin in. Het zou zelfs een soort prequel kunnen worden, wat deze nostalgische game eigenlijk best goed kan gebruiken.

10. Perfect Dark

Er komt zometeen nog een game voorbij die veel langer weg is geweest, maar het voelt alsof Perfect Dark ook aardig lang weg was. Het is echter maar 4 jaar. In de nieuwe trailer zien we meer van de gameplay:

11. Fable

Fable is een zeer geliefde franchise waarvan we hoge verwachtingen hebben voor een nieuw deel. Fable draait om Humphry, een held die eigenlijk een wat rustiger leven wilde, maar nu weer heldhaftig uit de hoek moet komen omdat Albion wordt bedreigd. Playground Games (Forza Horizon) maakt de game en de verwachtingen zijn hooggespannen: er is al 14 jaar geen Fable-spel verschenen.

12. Life is Strange: Double Exposure

We hebben wat meegemaakt met Max in Life is Strange. Dat spel was een emotionele rollercoaster waarvan we echt even tijd voor nodig hebben gehad om bij te komen. Die tijd hebben we gekregen en nu is Max terug in een nieuwe game: Double Exposure. Deze laat je een crimineel incident oplossen verdeeld over twee tijdlijnen. 29 oktober komt het spel uit.

13. Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft houdt maandag zijn eigen showcase waar we meer verwachten te zien over de 1.000 Assassin’s Creed-games die in de maak zijn, maar bij Xbox werd alvast een eerste video getoond van de game Shadows, die een Japanse inslag heeft.

14. Gears of War E-Day

Tijdens de Xbox Games Showcase was er uiteraard veel aandacht voor Call of Duty (het had zelfs een heel eigen showcase), maar er is nog een andere shooter die Microsoft in zijn collectie heeft. Gears of War. Microsoft heeft vandaag een glimps gegeven van deze nieuwe game die wordt gebouwd op Unreal Engine 5 en zich 14 jaar voor de eerste Gears-game afspeelt, met een verhaal over de eerste Locust-infestatie op Sera. Een releasedatum is er nog niet.

15. Call of Duty: Black Ops 6

We gaan natuurlijk niet Blops noemen en het niet laten zien: op 25 oktober komt deze nieuwe Call of Duty uit en dat is wat vroeger dan november, wat we gewend zijn van deze shooterfranchise. Activisions nieuwe game speelt zich af in de jaren ‘90 met een nieuwe campaign, 16 nieuwe maps in de multiplayermodus en zombies, natuurlijk.