​De 8 tofste aankondigingen van The Game Awards

De Game Awards zijn deze week gehouden en we hebben je al verteld dat Elden Ring en God of War Ragnarok de grote winnaars waren (inclusief een lijst met alle winnaars), maar de awardshow gaat zeker niet alleen maar om prijzen die worden vergeven. Het gaat ook om kijken naar de toekomst: de ene na de andere aankondiging voor 2023 en zelfs 2024 werd gedaan. Dit zijn de 8 tofste aankondigingen van de Game Awards 2022.

1. De releasedatum van Diablo IV Eindelijk weten we wanneer de gloednieuwe game Diablo IV verschijnt -en daar hebben we heel lang op moeten wachten-. Het spel verschijnt op 6 juni 2023 en de actie-rpg is meteen voorzien van een gloednieuwe trailer die weer vol duistere thema’s zit.

2. Idris Elba in Cyberpunk 2077 CD Projekt Red heeft zich mede dankzij een succesvolle animeserie op Netflix een weg teruggevochten voor Cyberpunk 2077. De game heeft ook wederom een beroemdheid aan zich weten te verbinden, namelijk Idris Elba. Het verbaast ons niet: Idris heeft ongeveer dezelfde coole, sympathieke underdog-positie als de vorige celeb: Keanu Reeves. Cyberpunk krijgt in 2023 zijn eerste uitbreiding en daarin heeft Idris een rol.

3. De releasedatum van Street Fighter 6 Na Diablo IV krijgt ook Street Fighter een releasedatum. We hebben al veel van de game kunnen zien, maar nu weten we ook wanneer we ermee aan de slag kunnen: 2 juni 2023. Dat wordt in combinatie met Diablo IV zeker een weekje vrij vragen van werk. In de nieuwe trailer die bij deze aankondiging kwam zien we onder andere Manon, Marisa en Dee Jay.

4. De eerste uitbreiding voor Horizon Forbidden West Horizon Forbidden West was een geweldige game en elke reden om terug te keren naar het universum waarin Aloy de scepter zwaait grijpen we met beide handen aan. Goed nieuws: er komt een uitbreiding aan genaamd Burning Shores waarin je onder andere naar de bekende Hollywood-letters gaat. Het duurt nog wel even voordat je dat kunt doen, want de uitbreiding komt in april 2023 uit (alleen op PlayStation 5).

5. Returnal verschijnt op de PC Goed nieuws voor mensen die geen PlayStation hebben, maar wel een PC: Returnal én The Last of Us komen beide naar de PC. The Last of Us Part I komt uit op 3 maart, maart voor Returnal is nog geen releasedatum beschikbaar.

6. De nieuwe singleplayer shooter Judas Wij kennen Judas de laatste tijd vooral als een vertelling over de familie Holleeder, maar het is nog steeds een verwijzing naar het bijbelverhaal. De verrader, de Judas. In de nieuwe game van Ghost Story Games (met ex-BioShock-topman Ken Levine aan het roer) zien we wat de gamevariant van een Judas is. Een nogal kleurrijk concept zo te zien.

7. Celeste-makers tonen nieuwe game Earthblade Het is één van de grootste indiedarlings van de afgelopen jaren: Celeste. De studio die deze pracht heeft bedacht is nu terug met een gloednieuwe game, namelijk Earthblade. Hierin ben je een soort elf die terugkeert op aarde en de wereld moet gaan ontdekken (inclusief de nodige gevechten). Dat alles doe je met het doel om te ontdekken wat er op het geruïneerde aarde is gebeurd. Het duurt nog even voordat Earthblade verschijnt: de verwachting is 2024.

8. Among Us krijgt een verstoppertje-modus Het Wie is de Mol-achtige spel Among Us is enorm populair onder streamers: het is typische zo’n spel dat eigenlijk nooit verveeld omdat alles procedureel gegenereerd is. Echter kan er natuurlijk altijd een leuke modus bij en die komt er nu in de vorm van verstoppertje. Hide n Seek is vanaf nu beschikbaar in Among Us.