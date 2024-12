Game Awards 2024: de beste aankondigingen en winnaars

Naughty Dog onthult zijn nieuwe project

We zeiden al dat we erop hoopten, maar het was er ook: de onthulling van het nieuwe project van Naughty Dog: Intergalactic: The Heretic Prophet. Het is een game met ook een soort Cyberpunk-achtige feel over een premiejager in de ruimte. De trailer ziet er fe-no-me-naal uit: