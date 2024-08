Zo klinkt Keanu Reeves in Sonic the Hedgehog 3

Keanu Reeves is misschien wel een van de meest sympathieke acteurs. Hij weet zowel filmliefhebbers als gameliefhebbers aan te spreken met zijn carrière en dat komt nu allemaal samen in Sonic the Hedgehog 3. De film is voorzien van een nieuwe trailer en daarin horen we hoe Keanu Reeves klinkt als Shadow.

Sonic the Hedgehog 3

Shadow is de grote rivaal van Sonic: hij is de slechterik van het stuk, herkenbaar aan zijn zwart-rode kleur en gemene blik in zijn ogen. Hij is zelfs zo sterk dat Sonic Dr. Robotnik erbij haalt om te helpen. Robotnik, gespeeld door Jim Carrey, was ooit vijand van Sonic, maar vecht nu zij aan zij met de blauwe egel. En we zien zelfs de vader van Robotnik. Bijzonder. Sonic the Hedgehog 3 verschijnt op 20 december 2024.