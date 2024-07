Mario en Sonic gaan niet meer naar de Olympische Spelen

Mario en Sonic gingen altijd samen naar de Olympische Spelen, maar dat teamgevoel lijkt een beetje weg. Om precies te zijn is de franchise Mario en Sonic op de Olympische Spelen klaar. De twee gamemascottes kregen elke Zomerspelen een nieuwe game, maar de meest recente uit de reeks verscheen in 2020 ter ere van de spelen in Tokio. Nu blijkt dat de laatste te zijn.

Mario en Sonic op de Olympische Spelen

De Olympische Spelen-games waarbij je allemaal mini-games moest spelen met de vrienden van Sonic en Mario zijn gestopt. Dat zegt Lee Cocker, die 14 jaar lang aan de spellen werkte. Er komt er dus ook geeneen van de Olympische Spelen die nu in Parijs plaatsvinden. Cocker is niet zomaar iemand: hij is licensing manager en gaat dus ook echt over de Olympische Spelen-licentie die op de games zit. Die is duidelijk verlopen in 2020.

Cocker zegt tegen Eurogamer dat het Internationaal Olympische Comité andere samenwerkingen wilde bekijken en daarom niet meer met Nintendo en SEGA wilde werken. Zo keek het onder andere in de richting van NFT’s en eSports. Volgens Cocker was geld vooral waar het om draaide in dit besluit. Een jammerlijk besluit, want de games waren best populair. Bovendien gebeurde het al dertig jaar dat er gelicentieerde consolegames verschenen rondom het beroemde sportevenement: