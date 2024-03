Sonic krijgt zijn eigen Fall Guys-achtige game: Sonic Toys Party

Fall Guys is een geweldige game, Sonic is een geweldige gamereeks: het is dus niet zo heel gek dat de makers van het aankomende spel Sonic Toys Party zich hevig hebben laten inspireren door Fall Guys. Het wordt een mobiele game waarin je als verschillende Sonic-personages een parcours doorloopt. Elk level kent zo zijn eigen ingewikkelde obstakels om langs en overheen te komen.

Sonic Toys Party

Het spel is nog niet aangekondigd, wat op zich in de wereld van mobiele spellen ook niet heel gek is. Wel zijn er al meerdere lekken geweest rondom het spel en verscheen de trailer die je hieronder ziet op meerdere YouTube-kanalen. Het ziet er leuk uit, lekker kleurrijk zoals we van Sonic gewend zijn. Ook is Fall Guys-achtige gameplay erg tof, omdat het extreem laagdrempelig is.