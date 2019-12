​Sonic: The Hedgehog bevat een Baby Sonic​

Het eerste seizoen The Mandalorian is afgelopen. Zelden hoor je mensen echter spreken over het verhaal van deze Star Wars spin-off, het gaat allemaal om die schattige Baby Yoda. Dat kunnen we ook, moeten ze bij Paramount hebben gedacht, want er zit een Baby Sonic in de nieuwe trailer van Sonic: The Hedgehog.



Baby Sonic

In een Japanse trailer van de aankomende film is hij te zien, een jonge soort Baby Sonic die net als zijn oudere zelf keihard over het gras rent. Het is weer een nieuwe variant van Sonic, die speciaal voor deze film al een keer een compleet nieuwe look heeft gekregen. Ditmaal gaat het echter niet om een facelift voor de hele film. Het lijkt erop dat Baby Sonic alleen in de film zit om iets over het oorsprongsverhaal van de snelle blauwe egel te vertellen.