Netflix Games Review: Sonic Prime Dash is een race tegen jezelf

Het is een goede week voor games op Netflix. Eerder deze week verscheen al Oxenfree II, maar nu is daar ook nog een heel charmante game bijgekomen met een heel bekend gezicht: Sonic Prime Dash.

Het leuke aan dit spel is dat het binnen 3 seconden al duidelijk is wat je moet doen. Ook is dit spel binnen drie seconden opgestart. Niks ingewikkelds, je kunt meteen door. Dat maakt het een ideaal spel om wachtend bij de bushalte te doen: zelfs als het maar twee minuten is. Je kunt dan toch even snel een potje doen en natuurlijk eventueel doorspelen in de bus. Het is echt een spel om makkelijk op te pakken, maar waarbij je wel moet realiseren dat het makkelijk leren niet betekent dat je het ook heel makkelijk allemaal doorspeelt. Easy to learn, hard to master dus.

Sonic houdt van rennen, dus 9 van de 10 games die je met Sonic ziet op de smartphone, dat zijn endless runners. Je kunt denken dat dat niet hetzelfde fijne gevoel geeft als door levels zoeven in de sidescrolling variant van Sonic, zoals we hem ooit hebben leren kennen, maar dat is niet zo. Het zoeft misschien iets minder lekker, maar je kunt ook in Sonic Prime Dash een heel bevredigend gevoel krijgen wanneer je als een gek door die levels heenrolt, springt en dasht. En ja, dat geluid van die ringen die als muntstukken in je zak rollen, dat helpt natuurlijk ook nog steeds heel erg bij die zoevende Sonic-ervaring.

Sonic Prime Dash

Maar deze game maakt het je niet heel zwaar om door te willen gaan: misschien zijn het de vrolijke kleurtjes, de niet-tegenvallende graphics of de dieren die je in het spel kunt redden: het is helemaal niet zo frustrerend als je het verpest. Je kunt heel makkelijk weer opnieuw beginnen en dat voelt niet frustrerend, omdat er heel veel actie in het spel zit en het eindeloos rennen niet zo snel verveelt. Dit spel is overigens bijna hetzelfde als Sonic Dash, de gewone smartphonegame van Sonic, die door meer dan 100 miljoen (!) mensen is gedownload en zelfs een opvolger kreeg genaamd Sonic Dash 2: Sonic Boom.

Niet iedereen weet het, maar ook deze Netflix-game is gebaseerd op een Netflix-serie, namelijk Sonic Prime Dash. In dit nieuwe spel zie je dan ook personages met het design van die serie. Het tweede seizoen van de animatieserie staat nu op de Flix en om dat te vieren is de game er nu. Het voordeel van het spel is dat je er niks in hoeft te betalen: je hoeft ook geen advertenties te bekijken: je hebt alles tot je beschikking en kunt gewoon lekker gaan spelen. Je hebt er uiteraard wel een Netflix-abonnement voor nodig om uberhaupt toegang te krijgen tot het gamesgedeelte van de streamingdienst.



Een heerlijk spel om te spelen op een ‘dood’ momentje zoals wachten bij de bus, of bij het kijken van een foute serie zoals Too Hot too Handle, waarvan nu weer een paar afleveringen op Netflix zijn verschenen. Je kunt het op allerlei momenten doen: zelfs, en we zeggen het niet graag, op de wc, als je zo’n type gamer bent. Wel je handen wassen he?