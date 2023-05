Netflix Games-review: TMNT: Shredder’s Revenge brengt nostalgie

Kowabunga! Eén van de fijnste, meest nostalgische games die er bestaan -voor een bepaalde generatie- zijn die van de Turtles. De Teenage Mutant Ninja Turtles, zoals ze voluit heten, zijn bekend van beat ‘em up-games en daar houden we van. Want beat ‘em up-games hebben als ze goed zijn de vaardigheid om je het gevoel te geven dat je heerlijk door de vijanden en levels heen glijdt, alsof het een Sonic-game is. Doet Shredder’s Revenge dat ook? Daar kunnen we een volmondig ‘ja’ op zeggen.

TMNT: Shredder’s Revenge



Het is wel even wennen, want menig Turtle-game is juist perfect om met zijn tweeën te spelen en dat geldt uiteraard niet voor dit spel, zou je denken. Daar heb je het echter mis. Je kunt het alleen spelen, maar ook online met anderen. Hoe je het ook aanpakt, dat gevoel van nostalgie doet al gauw zijn intrede wanneer je de paars-zwart uitgedoste foot soldiers weer voorbij ziet stappen, of er ergens een pizzadoos rondslingert: heerlijk. De game op mobiel is hetzelfde als die op de PC, waardoor je eigenlijk gewoon een volledige game speelt, maar dan op je smartphone (dus waar en wanneer je maar wil). Er is duidelijk veel liefde in gestoken.

Dat blijkt ook wel uit informatie van de ontwikkelaar: “Er zijn altijd veel dingen die we in een spel willen stoppen, vooral met een droomfranchise als TMNT. Je wilt spelen met elk actiefiguur, elk voertuig of nieuwe beat-'em-up trucs maken! Maar we moeten gedisciplineerd zijn en een spel maken dat uiteindelijk kan uitkomen. We hadden veel ideeën die we in het spel wilden stoppen, en wie weet kunnen we die alsnog doen!”