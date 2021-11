​Netflix Games is nu ook in Nederland beschikbaar

Goed nieuws voor mensen met een Netflix-abonnement: je kunt nu vijf games spelen onder de Netflix Games -vlag. Je hoeft er niets speciaals voor te downloaden, want je kunt de games gewoon spelen in de Netflix-app. Het gaat om Stranger Things: 1984 (BonusXP), Stranger Things 3: The Game (BonusXP), Shooting Hoops (Frosty Pop), Card Blast (Amuzo & Rogue Games) en Teeter Up (Frosty Pop).

Uiteindelijk lijkt het erop dat de rode N meer van dat soort Stranger Things-achtige games wil maken. Het schrijft: “Of je nu zin hebt in een casual game die je helemaal opnieuw kunt beginnen of een meeslepende ervaring waarmee je dieper in je favoriete verhalen kunt graven, we willen beginnen met het bouwen van een bibliotheek met games die voor elk wat wils biedt.”

Netflix Games

Netflix drukt mensen op het hart dat er echt alleen een Netflix-abonnement nodig is en dat er in de games geen advertenties of in-game-aankopen bestaan. Ook goed om te weten: ze zijn op dit moment niet beschikbaar voor iPhone-gebruikers: alleen Android-bezitters kunnen de spellen genieten. Of en wanneer Netflix van plan is om dit ook voor Apple-fans beschikbaar te maken, dat is onbekend.

In de Netflix-app op Android moet je na de update een tabblad zien met games waar je de spellen kunt downloaden. Ook interessant: de games verschijnen in veel talen die op Netflix beschikbaar zijn. Ze volgen wel wat je in je profiel hebt staan. We hebben nog niet kunnen testen of ze al in het Nederlands zijn, maar dat zou dus zomaar het geval kunnen zijn. Heb je je account op Nederlands staan en zie je toch de Engelse taal in games, dan is onze taal nog niet beschikbaar.