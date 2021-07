​Wat wil Netflix toch met games gaan doen?

Het is groot nieuws: Netflix heeft iemand die eerder bij EA en Oculus werkte aangenomen. Dat past natuurlijk precies in lijn met een gerucht dat al enige tijd de ronde doet over de streamingdienst, namelijk dat deze wel oren heeft naar succes in de gamewereld. Geen wonder, want de game-industrie was in 2020 90 miljard dollar waard. Tegelijkertijd rijst de vraag: wat wil Netflix er eigenlijk precies mee?



Mike Verdu naar Netflix

Bloomberg schrijft dat Netflix Mike Verdu heeft aangenomen, die aan allerlei razend populaire games heeft gewerkt, waaronder The Sims en Plants vs Zombies. Wederom komt dit nieuws dus niet uit eerste hand, maar via via. Netflix houdt de lippen nog stijf op elkaar wat betreft zijn plannen rondom games. Vandaar dat we nog volop kunnen speculeren. Er zijn veel mogelijkheden te bedenken, maar we lichten er drie uit.