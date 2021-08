​Netflix Gaming is toch geen streamingdienst

Het leek allemaal zo vanzelfsprekend: Netflix stapt in gaming en gaat het streamen van games mogelijk maken. Het heeft immers al alles in huis om dingen te streamen, maar toch blijken alle geruchten rondom Netflix Gaming iets anders te betekenen.



Netflix

Netflix is met een uitleg gekomen van wat we kunnen verwachten van de game-ambities van het bedrijf, en die zijn beduidend minder spannend dan we allemaal hadden gedacht, verwacht of gehoopt. Terwijl Microsoft juist steeds meer met games streamen doet, is dat helemaal niet het plan van Netflix. In plaats van spellen direct via je internetverbinding te kunnen spelen, moet je ze toch echt downloaden.

Netflix wil spellen uitbrengen als downloadbare smartphone-apps, maar deze zijn dan wel alleen beschikbaar voor mensen die betalen voor hun gewone Netflix-abonnement. Het is wel jammer, want straks heb je dus allemaal apps op je telefoon staan, in plaats van dat het allemaal netjes in één app vervlochten is. Bovendien lijkt het zo omslachtig: waarom zou Netflix nu voor deze inmiddels wat ouderwets wordende manier van games verkrijgen kiezen, als het juist alle tools in huis heeft om zelf de Netflix van cloudgaming te worden, een titel die nu vaak wordt gegeven aan Stadia, Nvidia Shield en Xbox cloudgaming.