Turtles-nostalgie en nog 4 vette aankondigingen van PlayStation

Vroeger waren games met dinosaurussen vaak maar zo-zo, maar sinds we in Horizon: Zero Dawn met half mechanische exemplaren hebben gevochten, weten we dat het ook anders kan. Capcom denkt dat ook, waardoor het komt met het spel Exoprimal. Hierin ga je als mens uitgedost in een mechanisch exo-kostuum de straat op, omdat er door vreemde portals ineens dinosauraussen uit de pre-historie de huidige wereld komen binnengelopen. Of eigenlijk de wereld van 2040, want dat is wanneer deze game zich afspeelt. Het gaat om een volledig nieuwe gamefranchise waarin je met twee teams van elk vijf spelers moet vechten: wie het het langst overleeft, heeft gewonnen. Exoprimal verschijnt in 2023 op PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X & S, Xbox One en PC.

Tijdens een nieuwe State of Play heeft PlayStation (dat verder niet heel positief in het nieuws is) samen met grote gamebedrijven waaronder Square-Enix, weer allerlei nieuwe games aangekondigd die naar PlayStation komen. Een opvallende aankondiging is die van de Cowabunga Collection, speciaal voor iedereen die warme gevoelens koestert voor de Turtles-franchise.

Teenage Mutant Ninja Turtles Cowabunga Collection bevat 13 Turtles-games

Dit jaar nog kunnen we op consoles en PC los met de Turtles. De Teenage Mutant Ninja-helden zijn terug in een verzameling met daarin 13 Turtles-games, waaronder het iconische, fantastische The Turtles in Time, een game waarin je met meerdere mensen speelt tegen onder andere de Foot Clan, maar ook Bebop en Rocksteady. Het fijne is dat je hierbij zelfs in de games die van originele op een arcadekast uitkwamen, je voortgang toch kunt opslaan, zodat je niet steeds van het begin af aan hoeft te spelen.

De Cowabunga-collectie bevat deze games: Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade), Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade), Teenage Mutant Ninja Turtles (NES), Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES), Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES), Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES), Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo), Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo), Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis), Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis), Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy), Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy) en Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy).

Het geheel kost waarschijnlijk 40 euro en verschijnt later dit jaar op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en S, Nintendo Switch en PC.