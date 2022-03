Sony weer onder vuur voor seksuele intimidatie en discriminatie

Alsof ze bij Sony Interactive Entertainment nog niet genoeg problemen hadden. De nieuwe Playstation 5 is al maanden slechts mondjesmaat verkrijgbaar, als hij überhaupt al geproduceerd kan worden. En nu hebben zich acht vrouwelijke medewerkers van Sony’s gaming tak gemeld die het bedrijf beschuldigen van seksuele intimidatie en discriminatie.

Schering en inslag bij Sony Interactive Entertainment

Daarmee staat de zaak die een voormalige beveiligingsexpert, Emma Majo, enkele maanden geleden aanhangig maakte, niet meer op zichzelf. Zij klaagde Sony Interactive Entertainment in november 2021 aan wegens genderdiscriminatie. Ook beweerde dat haar ontslag onterecht was. Majo wilde dat haar rechtszaak de zogenoemde class-action status kreeg omdat seksuele intimidatie en discriminatie van vrouwen binnen Sony Interactive Entertainment (SIE) schering en inslag waren. Sony sprak dat tegen.

Nu acht nieuwe aanklachten van seksuele intimidatie en genderdiscriminatie zijn opgedoken wordt Majo’s class-action claim een heel stuk kansrijker. Het betreft de verklaringen van zeven ex-medewerkers én een huidige medewerker van SIE. In de verklaringen schetsen de acht vrouwen een beeld van wijdverspreid seksisme op meerdere kantoren van het bedrijf in de VS. Zij beschuldigen SIE onder andere van het devalueren van de ideeën van vrouwen, discriminatie van moeders, seksuele intimidatie en een systemische strijd voor vrouwen om promotie te krijgen.

Systematisch seksisme

Een van de vrouwen is een voormalig senior management lid. Zij vertrok Sony al in 2019 vanwege ‘systematisch seksisme tegen vrouwen. Daarover had zij ook tijdens haar carriere bij het bedrijf al over bericht. Die verklaringen zijn nu ook opgenomen in de aanklacht. Harrington beschrijft onder andere gevallen waarin vrouwen werden ondergewaardeerd ten opzichte van mannen. Daarnaast signaleerde Harrington dat mannen bij Sony vrouwelijke werknemers zouden rangschikken op hun "hotness" en "seksistische grappen en afbeeldingen van vrouwen" aan elkaar sturen. Pestgedrag van mannen tegen vrouwen zou niet of nauwelijks aangepakt worden.

De verklaringen van de acht vrouwen die nu aan de aanklacht van Emma Majo zijn toegevoegd schetsen een zorgelijk beeld van vrouwen die door managers niet alleen ‘klein’ gehouden worden, maar in bepaalde gevallen ook slachtoffer zijn van seksuele intimidatie, tot en met handtastelijkheden. Sony Interactive Entertainment heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op deze nieuwe aanklachten, maar deze zaak zal ongetwijfeld nog een vervolg krijgen.