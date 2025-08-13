Goed nieuws over twee belangrijke aspecten aan Grand Theft Auto 6

Het gonst van de geruchten over twee belangrijke factoren van Grand Theft Auto VI: hoeveel kost het spel en komt hij echt wel uit in mei 2026? Het spel is natuurlijk al een keer uitgesteld, dus mensen zijn bang dat dat nog een keer staat te gebeuren. Goed nieuws: de ceo van Take-Two, Strauss Zelnick, zegt dat het allemaal wel goedkomt.

Overtuigd van 26 mei 2026

Hij zegt: “We willen de verwachtingen niet torenhoog maken, al staat Rockstar erom bekend dat het uitzonderlijke verwachtingen creëert en daar alsnog overheen gaat. De mate waarin ik overtuigd ben dat die 26 mei 2026 gehaald zal worden is natuurlijk heel erg hoog”, zei hij tegen het Amerikaanse medium CNBC.

Daarnaast deed hij ook uitspraken over wat je van de prijs van de game mag verwachten. Sommige mensen denken dat GTA VI 150 euro kost, omdat mensen dat toch wel betalen. Anderen denken dat hij wel iets duurder wordt dan normale AAA-games, maar dat het ook weer niet de spuigaten uitloopt: 100-120 euro misschien? Dat is al meer dan een normale game, die 90 euro kost.

Wat het precies wordt is nog onduidelijk (wij denken 109,99 euro voor de game, maar 149,99 euro voor de special edition), maar in ieder geval wordt het ‘eerlijk’. Dat is tenminste wat Take-Two nu zegt, het moederbedrijf van Grand Theft Auto 6-maker Rockstar. “Het wordt een eerlijke prijs.”