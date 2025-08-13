    • Terug
    13.08.2025
    Goed nieuws over twee belangrijke aspecten aan Grand Theft Auto 6

    By: Laura Jenny

    Het gonst van de geruchten over twee belangrijke factoren van Grand Theft Auto VI: hoeveel kost het spel en komt hij echt wel uit in mei 2026? Het spel is natuurlijk al een keer uitgesteld, dus mensen zijn bang dat dat nog een keer staat te gebeuren. Goed nieuws: de ceo van Take-Two, Strauss Zelnick, zegt dat het allemaal wel goedkomt.

    Overtuigd van 26 mei 2026

    Hij zegt: “We willen de verwachtingen niet torenhoog maken, al staat Rockstar erom bekend dat het uitzonderlijke verwachtingen creëert en daar alsnog overheen gaat. De mate waarin ik overtuigd ben dat die 26 mei 2026 gehaald zal worden is natuurlijk heel erg hoog”, zei hij tegen het Amerikaanse medium CNBC.

    Daarnaast deed hij ook uitspraken over wat je van de prijs van de game mag verwachten. Sommige mensen denken dat GTA VI 150 euro kost, omdat mensen dat toch wel betalen. Anderen denken dat hij wel iets duurder wordt dan normale AAA-games, maar dat het ook weer niet de spuigaten uitloopt: 100-120 euro misschien? Dat is al meer dan een normale game, die 90 euro kost.

    Wat het precies wordt is nog onduidelijk (wij denken 109,99 euro voor de game, maar 149,99 euro voor de special edition), maar in ieder geval wordt het ‘eerlijk’. Dat is tenminste wat Take-Two nu zegt, het moederbedrijf van Grand Theft Auto 6-maker Rockstar. “Het wordt een eerlijke prijs.”

    Een ‘eerlijke’ prijs voor GTA 6

    Dat is in de wereld van GTA weinig zeggend: de cijfers waar Rockstar mee te maken heeft met deze gamefranchise, zijn uitzonderlijk en bizar te noemen. GTA 5 werd in vijf jaar gemaakt met een kostenpost van 265 miljoen dollar, terwijl hij 8 miljard (!) dollar heeft opgebracht. Er zijn weinig franchises zo ‘succes gegarandeerd’ als GTA.

    Alleen in de eerste 24 uur dat de game uit was, had GTA V al drie keer zoveel verdiend als dat het kostte om te maken. Dus ja, wat is dan nog een eerlijke prijs? Sowieso zijn er genoeg gamers die veel over hebben voor het spel: ze zullen er immers ook tientallen, zo niet honderden uren in gaan steken. Er is altijd zoveel te ontdekken in deze spellen, dat ze wat dat betreft ook veel waarde toevoegen.

    12 jaar ontwikkeling

    Bovendien is deze nieuwe GTA ontwikkeld in een periode waarin de salarissen hoger waren, alles duurder werd, er ook nog een pandemie tussendoor kwam die jaren in beslag nam en is de ontwikkeltijd tweemaal zo lang als bij de voorganger: 12 jaar, als de game eenmaal uit is. Daar zijn waarschijnlijk grote kosten mee gemoeid, al blijft de realisatie dat de vorige game 8 miljard dollar in het laatje bracht toch wel degelijk in het hoofd nagalmen.

    Daarmee moet je toch een epische opvolger kunnen bouwen? In ieder geval vinden wij dat je daarmee ook wel een lage aankoopprijs zou moeten kunnen vaststellen voor gamers, al zijn we bang dat deze game waarschijnlijk door die belangrijke barrière van 100 euro heen zal gaan, en daarin waarschijnlijk een trendzetter wordt.

    Meer waarde leveren

    Strauss zegt: “We streven er altijd naar om meer waarde te leveren dan de aankoopprijs van het spel impliceert. Daarom hebben we ook veranderende prijs: het start meestal met een premium-prijs die dan later zakt om te zorgen dat er meer verkopen zijn en het marktaandeel groeit. We willen dat Grand Theft Auto 6 een geweldige ervaring is, niet alleen qua game, maar ook qua prijs: het moet een eerlijke prijs zijn.”

    Grand Theft Auto 6 verschijnt op 26 mei 2026 op Xbox Series en PlayStation 5.

