Rockstar dropt de tweede trailer voor GTA VI

Rockstar heeft de nieuwe trailer voor GTA VI online gezet. Het gaat om de tweede trailer voor de aankomende game, die vorige week nog een half jaar vertraging opliep. De trailer borduurt voor op het Miami Vice-achtige gevoel van de eerste trailer, evenals de Bonnie & Clyde-relatie tussen onze hoofdpersonages Lucia en Jason, die we samen een biertje zien drinken, het bed zien delen, handjes zien vasthouden en meer.

GTA VI trailer 2

In ieder geval is het een goede manier om weer even helemaal in de sfeer te komen die Vice City ademt. En het is een goede manier van Rockstar om even wat positiviteit te genereren rondom de game, nadat het vorige week moest melden dat Grand Theft Auto 6 een flinke vertraging heeft opgelopen en uitkomt op 26 mei 2026.

Jason en Lucia

Dit is de omschrijving die het biedt over het spel: “Jason en Lucia hebben altijd al geweten dat het spel tegen hen is. Maar wanneer een gemakkelijke slag misgaat, bevinden ze zich aan de donkerste kant van de zonnigste plek in Amerika, in het midden van een samenzwering die zich uitstrekt over de staat Leonida – gedwongen om meer dan ooit op elkaar te vertrouwen als ze het er levend vanaf willen brengen.”

26 mei 2026 is het zover, dan verschijnt GTA VI.