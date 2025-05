GTA VI is uitgesteld naar 2026

Grand Theft Auto 6, ook bekend als GTA VI, wordt uitgesteld. Het werd al verwacht, maar nu heeft Rockstar het ook officieel gemaakt. Bijzonder daarbij is dat het wel een releasedatum deelt: 26 mei 2026. Meer nieuws dan verwacht dus, al roepen ook veel gamers dat ze daar ook wel een nieuwe trailer bij zouden lusten.

GTA 6

De eerste en meteen ook laatste trailer die we van GTA 6 hebben gezien is alweer anderhalf jaar oud. Wanneer we een trailer kunnen verwachten is onbekend.

Wel reageert de baas van uitgever Take-Two op het bericht: ‘We staan er volledig achter dat Rockstar Games extra tijd neemt om hun creatieve visie voor Grand Theft Auto VI te realiseren, die een baanbrekende, blockbuster entertainmentervaring belooft te worden die de verwachtingen van het publiek overtreft. Hoewel we de ontwikkeling van onze titels serieus nemen en de enorme en diepe wereldwijde verwachting voor Grand Theft Auto VI waarderen, blijven we standvastig in ons streven naar uitmuntendheid. Terwijl we doorgaan met het uitbrengen van onze fenomenale pijplijn, verwachten we een meerjarige periode van groei in ons bedrijf en meer waarde voor onze aandeelhouders.”

Het is even een tegenvaller, maar we hoorden ook al een hele tijd weinig over de game. En nu weet je in ieder geval wel wanneer je vrij moet vragen van je werk.