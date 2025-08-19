De leukste aankondigingen van Gamescom Opening Night 2025

Gamescom strijkt deze week neer in Keulen en zoals inmiddels traditie, kunnen we vooraf tijdens de Gamescom Opening Night 2025 genieten van een aantal grote en leuke aankondigingen. Van een AAA-game als Call of Duty tot een wat kleinere indiegame: alles komt deze avond voorbij. Dit zijn de leukste aankondigingen.
Gamers zijn enorm gecharmeerd van Hollow Knight en dat Silksong eraankomt is een groot feest. Donderdagmiddag is er een livestream gepland waarin we meer te weten komen over het spel, maar nu is er alvast een korte video onthuld met nieuwe gameplaybeelden. In het spel bestuur je Hornet, die in de eerste game zat als NPC. Een slimme keuze in een wereld waarin NPC’s enorm grappig worden gevonden op TikTok. In ieder geval ben je dus niet de Knight, maar Hornet en kun je lekker hoog springen. Het spel van Team Cherry verschijnt dit jaar nog, maar wanneer horen we waarschijnlijk donderdag. Op de beursvloer is een demo speelbaar.
Weet je nog dat we vorige week schreven dat Call of Duty: Black Ops 7 waarschijnlijk op 14 november zou verschijnen? Dat blijkt te kloppen. We wisten al dat we vanavond meer van Call of Duty zouden zien en horen en daarmee wachtte Activision niet tot het laatste moment. Het spel biedt een campaign die je in co-op kunt spelen met 1, 2 of 3 andere mensen. Speel je het spel uit, dan kun je het nog eens spelen, maar dan met alle voortgang die je eerder al hebt gemaakt erbij. Natuurlijk zijn er ook diverse multiplayeropties aanwezig, en de muziek van Nine Inch Nails. Black Ops 7 speelt zich in 2035 af, ruim 40 jaar na Black Ops 6.
Wie dacht dat er geen LEGO-games volgens de ‘oude’ stempel meer aankwam, die heeft het mis. Ja, LEGO gaat de Mario Party-kant op, maar er worden ook nog steeds heerlijke co-op-games van de populaire steentjes gemaakt waarin je alles stuk kunt slaan en volop studs kunt verzamelen. De game wordt alsvanouds gemaakt door TT Games en je bent hierin uiteraard de capedragende kruisvaarder, die zich door Gotham City beweegt in onder andere de Batmobile. Bane is ook aanwezig, al wordt die helaas niet door Tom Hardy ingesproken, maar wel door een andere goede acteur: Matt Berry. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight verschijnt in 2026 op Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series en PC.
Nog een game die in 2026 komt: Lord of the Fallen 2. De eerste trailer werd getoond en dat is geheel volgens plan. Deze duistere fantasy-game belooft pittig te worden: het is een Soulslike en er moet volp in gestreden worden. Lords of the Fallen verscheen in 2023 en daarin had je te maken met een wereld voor de levenden en eentje voor de doden: zoiets belooft in deze opvolger wederom het geval te zijn. Er zitten veel RPG-elementen in en je kunt je personage helemaal opbouwen zoals je dat zelf wil. Je hoeft het bovendien niet allemaal alleen te doen: er is ook online co-op voor jou en een ander. Het spel wordt gemaakt door CI Games en verschijnt op PC, PlayStation 5 en Xbox Series.
We hebben beelden gezien, we hebben een poster gezien, maar nu is er bewegend beeld van het tweede seizoen van Fallout. De serie is natuurlijk gebaseerd op een game, waardoor het goed thuishoort op een avond als deze. Ook is onthuld wanneer we de afleveringen kunnen verwachten. Vanaf 17 december in deze serie weer te zien op Amazon Prime Video en hierin reist het kleurrijke gezelschap af naar New Vegas.
Eerst was het al een heel ding dat deze Xbox-game naar PlayStation kwam, maar nu verschijnt het spel ook op Nintendo Switch 2: Indiana Jones and the Great Circle. Wanneer hij verschijnt is onbekend, maar het is ergens in 2026. Daarnaast werd er een lanceertrailer voor de dlc die naar de game komt getoond: The Order of Giants verschijnt 4 september op Xbox Series, PlayStation 5 en PC, waarin je naar Rome gaat om de Nephilim-erfenis te ontdekken.
Ninja Gaiden 4 komt eraan en dat is reden voor TeamNinja en Platinum Games om deze Gamescom Opening Night een nieuwe trailer te tonen die meer draait om het verhaal. Er is veel hype voor dit spel, want de voorganger dateert alweer van 2012. Je speelt met een nieuwe hoofdrolspeler in de vorm van Yakumo en op 21 oktober dit jaar kun je dat van begin tot eind ervaren, want dan verschijnt Ninja Gaiden 4 op Xbox Series, PlayStation 5 en PC.
Shimizu Hinako merkt dat het stadje waarin ze leeft ineens heel mistig wordt. Ze mote er als tiener vrijwel helemaal alleen op uit waar het vandaan komt en daarbij moet ze vechten en puzzelen. Klinkt bekend? Het is inderdaad echt een Silent Hill-game, maar staat wel los van de franchise. De game wordt gemaakt door NeoBards en speelt zich af in de jaren ‘60. En, ook leuk, ditmaal niet in het plaatsje Silent Hill in de Verenigde Staten, maar in Japan. Silent Hill f komt op 25 september naar PlayStation 5, Xbox Series en PC.
Onimusha: Way of the Sword draait vooral om een heleboel zwaarvechten. In de Japanse stad Kyoto moet je het opnemen tegen een soort geestenmonsters uit de duistere onderwereld van Japan en dat doe je als samoerai Miyamoto Musashi. Gelukkig heb je een speciaal onderdeel in je uitrusting waardoor het je weliswaar kan lukken om tegen al die monsters te vechten. Het spel verschijnt in 2026 op PlayStation 5, Xbox Series en PC. We raden je aan deze trailer misschien niet te kijken net voor je naar bed gaat. Dank he, Capcom.
