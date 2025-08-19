De leukste aankondigingen van Gamescom Opening Night 2025

Gamescom strijkt deze week neer in Keulen en zoals inmiddels traditie, kunnen we vooraf tijdens de Gamescom Opening Night 2025 genieten van een aantal grote en leuke aankondigingen. Van een AAA-game als Call of Duty tot een wat kleinere indiegame: alles komt deze avond voorbij. Dit zijn de leukste aankondigingen.

Nieuwe gameplay getoond van Hollow Knight: Silksong

Gamers zijn enorm gecharmeerd van Hollow Knight en dat Silksong eraankomt is een groot feest. Donderdagmiddag is er een livestream gepland waarin we meer te weten komen over het spel, maar nu is er alvast een korte video onthuld met nieuwe gameplaybeelden. In het spel bestuur je Hornet, die in de eerste game zat als NPC. Een slimme keuze in een wereld waarin NPC’s enorm grappig worden gevonden op TikTok. In ieder geval ben je dus niet de Knight, maar Hornet en kun je lekker hoog springen. Het spel van Team Cherry verschijnt dit jaar nog, maar wanneer horen we waarschijnlijk donderdag. Op de beursvloer is een demo speelbaar.