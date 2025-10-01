    • Terug
    01.10.2025
    Gaming

    Bekijk nu 5 nieuwe video’s van Call of Duty: Black Ops 7

    By: Laura Jenny

    BlogGaming

    Call of Duty: Black Ops 7 komt eraan en in een livestream heeft Activision heel veel uit de doeken gedaan van de nieuwe game. Van de multiplayer-maps tot de zombiemodus en meer. De open beta van de game loopt van 5 tot en met 8 oktober, maar vanaf morgen is het al mogelijk om er via early access in te kunnen.

    Call of Duty: Black Ops 7

    Er zijn 6 maps speelbaar (6v6):  The Forge, Toshin, Blackheart, Exposure, Cortex en Exposure. Ook zien we in een video een heel rustig beeld met daarin alle 18 multiplayermaps die er te spelen zijn als de game eenmaal uitkomt op 14 november.

    Call of Duty: Black Ops 7 verschijnt op Xbox, PlayStation en PC. Het komt ook meteen uit op Xbox Game Pass.

    Echt fan? Bekijk dan de volledige Call of Duty Next-showcase hieronder:

    Gaming
    30.09.2025

    EA wordt overgenomen voor 55 miljard: het bedrijf achter EA Sports FC

    Het is niet zo'n grote deal als Microsoft en Activision, maar het scheelt niet veel. EA wordt door 55 miljard dollar...
    Gaming
    29.09.2025

    Vet: deze game stuur je aan met je AirPods

    Het gaat om het spel RidePods en je speelt het op je iPhone, terwijl je je AirPods gebruikt om het spel aan te sturen.

    Gaming
    26.09.2025

    Forza Horizon 6 onthult vast de locatie van de nieuwe game

    In de nieuwe teaser van Forza Horizon 6 is geen enkele auto te zien. Opmerkelijk, maar het gaat dan ook om de nieuwe...
    Laura Jenny
    Laura Jenny
    Is ze niet aan het tikken, dan reist ze rond in de wondere wereld van entertainment of op een toffe plek in de echte wereld. Mario is de man van haar leven, Belle is haar beste...

    Share this post