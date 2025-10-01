Bekijk nu 5 nieuwe video’s van Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7 komt eraan en in een livestream heeft Activision heel veel uit de doeken gedaan van de nieuwe game. Van de multiplayer-maps tot de zombiemodus en meer. De open beta van de game loopt van 5 tot en met 8 oktober, maar vanaf morgen is het al mogelijk om er via early access in te kunnen.

Call of Duty: Black Ops 7

Er zijn 6 maps speelbaar (6v6): The Forge, Toshin, Blackheart, Exposure, Cortex en Exposure. Ook zien we in een video een heel rustig beeld met daarin alle 18 multiplayermaps die er te spelen zijn als de game eenmaal uitkomt op 14 november.

Call of Duty: Black Ops 7 verschijnt op Xbox, PlayStation en PC. Het komt ook meteen uit op Xbox Game Pass.