Vet: deze game stuur je aan met je AirPods

AirPods kunnen automatisch uitschakelen als ze merken dat je in slaap valt. Heel tof dat de oordopjes van Apple zoveel kunnen: ze kunnen zelfs je hartslag meten en live vertalen wat iemand in een andere taal tegen je zegt. Nu komt daar weer een nieuwe functie bij: een game aansturen.

RidePods

Het gaat om het spel RidePods en je speelt het op je iPhone, terwijl je je AirPods gebruikt om het spel aan te sturen. Niet met je handen, maar door je hoofd te bewegen. Het werkt hetzelfde als met de Joy-Cons van Switch. Je rijdt in dit spel op een motor en je kunt je hoofd heen en weer bewegen om te sturen, zodat je niet tegen ander verkeer opknalt.

Het spel is gemaakt door Ali Tanis en het is ook op iPad beschikbaar. Het werket met AirPods die ruimtelijke audio ondersteunen, want het heeft de accelerometer en de gyroscoop nodig om te kunnen werken. We vragen ons wel af hoe lang het leuk is om te spelen, en of het niet een beetje gek is om dit bijvoorbeeld in de trein te spelen. Toch kan dit spel wel de weg vrijmaken voor meer games die je met je hoofd kunt aansturen. We kunnen wel wat leuke ideeën bedenken. We denken aan een soort patronen die je met je hoofd moet nadoen, waarin het een steeds langere serie van bewegingen moet zijn die je moet nadoen.