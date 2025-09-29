Vet: deze game stuur je aan met je AirPods

AirPods kunnen automatisch uitschakelen als ze merken dat je in slaap valt. Heel tof dat de oordopjes van Apple zoveel kunnen: ze kunnen zelfs je hartslag meten en live vertalen wat iemand in een andere taal tegen je zegt. Nu komt daar weer een nieuwe functie bij: een game aansturen.
Het gaat om het spel RidePods en je speelt het op je iPhone, terwijl je je AirPods gebruikt om het spel aan te sturen. Niet met je handen, maar door je hoofd te bewegen. Het werkt hetzelfde als met de Joy-Cons van Switch. Je rijdt in dit spel op een motor en je kunt je hoofd heen en weer bewegen om te sturen, zodat je niet tegen ander verkeer opknalt.
Het spel is gemaakt door Ali Tanis en het is ook op iPad beschikbaar. Het werket met AirPods die ruimtelijke audio ondersteunen, want het heeft de accelerometer en de gyroscoop nodig om te kunnen werken. We vragen ons wel af hoe lang het leuk is om te spelen, en of het niet een beetje gek is om dit bijvoorbeeld in de trein te spelen. Toch kan dit spel wel de weg vrijmaken voor meer games die je met je hoofd kunt aansturen. We kunnen wel wat leuke ideeën bedenken. We denken aan een soort patronen die je met je hoofd moet nadoen, waarin het een steeds langere serie van bewegingen moet zijn die je moet nadoen.
Of een shooter waarbij je je hoofd moet draaien en door even snel te knikken kunt vuren. Het lijkt ons nog leuker als er Angry Birds komt waarbij je dan met je hoofd de vogel in de lucht kunt besturen terwijl hij net gekatapulteerd is, met meteen een soort first person-perspectief erbij. Het zou ook leuk zijn om een soort balansgame te doen, waarbij het net lijkt alsof je een boek of een glazen kopje op je hoofd hebt en je die dus zo goed mogelijk op je hoofd moet balanceren.
Er zijn veel leuke dingen te bedenken, al moet het geen actiegame zijn die te extreem is: dan krijg je er misschien wel nekpijn van. Ook blijven we erbij dat het er misschien wel gek uitziet als je op deze manier gamet, zeker omdat het niet opvalt voor anderen dat je gamet. Het is dus afwachten of er meer games volgen, maar we denken dat daar nog best wat creatieve uitspattingen kunnen volgen, als ze maar durven.