Apple event: met o.a. AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11, Watch SE 3 & Watch Ultra 3

Vanuit Cupertino, Californië, heeft Apple vandaag tijdens het “Awe Dropping”-event een hele reeks aankondigingen gedaan. Als echt hoogtepunt natuurlijk de nieuwe iPhone 17-series & iPhone Air (alles daarover lees je in dit artikel). Maar ook nieuwe AirPods Pro 3 en een verversde Watch-line-up met Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 en Watch SE 3. De gemene deler? Meer gezondheid en veiligheid, opvallend veel AI-hulp en (voor Ultra) zelfs satellietconnectiviteit. Hieronder de highlights.
De AirPods Pro 3 krijgen een nieuw intern ontwerp, vernieuwde oortips (nu in vijf maten, inclusief XXS) en blijven daardoor merkbaar beter zitten tijdens sport. Apple claimt ’s werelds beste ANC in oortjes: 2× sterker dan de vorige Pro-generatie en 4× t.o.v. de allereerste Pro. Transparantie en adaptieve EQ zijn slimmer afgestemd; stemmen klinken natuurlijker en de bas is strakker.
Op fitnessgebied zit er nu een hartslagsensor in de oortjes (PPG), die samenwerkt met sensoren/AI op iPhone voor >50 work-outs in de Conditie-app. De batterij gaat tot 8 uur met ANC aan (≈33% meer).
Nieuw en opvallend: Live vertaling op AirPods. Handsfree een gesprek voeren in verschillende talen — en met twee sets AirPods schakelt de vertaling zelfs dynamisch bij lange gesprekken. Ondersteuning start met o.a. Duits, Engels, Frans, Portugees, Spaans; later volgen Chinees (vereenvoudigd), Italiaans, Japans en Koreaans.
Prijs & datum: vanaf € 249, bestelbaar nu, in de winkel 19 september.
De Apple Watch Ultra 3 mikt weer op sporters en avonturiers, maar pakt breder uit:
Design/duurzaamheid: behuizing in (natuurlijk of zwart) titanium, 40% gerecycled materiaal (o.a. 100% gerecycled kobalt in batterij, 100% gerecycled titanium), vernieuwde 3D-print-methode met 50% minder grondstoffen, 100% groene stroom in de keten. Nieuwe bandjes en Hermès-opties.
Prijs & datum: vanaf € 899, bestelbaar nu, in de winkel 19 september.
De SE 3 schuift duidelijk op: Always-On display, snelladen (2× sneller) en S10-chip met on-device Siri (sneller, privacyvriendelijk) en handige gebaren (Tik dubbel, Snelle Polsbeweging). De voorkant gebruikt Ion-X-glas dat volgens Apple 4× barstbestendiger is dan de vorige SE.
Health krijgt een upgrade: slaapscore (met data-fundament uit miljoenen nachten), polstemperatuurmetingen voor extra inzichten in de Vitale Functies-app, ovulatieschatting op basis van eerdere gegevens en meldingen bij tekenen van slaapapneu. Samen met de bestaande veiligheidsfeatures (Val-/Ongelukdetectie, SOS, Check-in) is dit veel “Series-waardig” voor SE-geld.
Fitnesszijde: vernieuwde Work-out-app, eigen schema’s, doeltempo/route, Workout Buddy (AI) in combinatie met iPhone + Bluetooth-headphones, en slimme muziek/podcast-suggesties bij start van je sessie.
Prijs & datum: vanaf € 269, bestelbaar nu, in de winkel 19 september. Maten: 40/44 mm in middernacht of sterrenlicht.
De Series 11 brengt de klassieke Apple Watch-lijn weer een stap verder. Belangrijkste nieuwkomers: meldingen bij langdurig hoge bloeddruk (hypertensie), een slaapscore voor beter inzicht in je nachtrust en een batterij die tot 24 uur meegaat. Het Ion-X-glas is bovendien twee keer beter bestand tegen krassen, terwijl de titanium modellen nog steeds saffierglas hebben.
Ook qua design blijft het horloge slanker en comfortabeler, maar mét robuustere materialen. Onder de motorkap is er 5G-ondersteuning voor sneller streamen en stabielere connectie, plus snelladen (15 minuten = ~8 uur gebruik).
Gezondheid staat centraal: de nieuwe hypertensie-feature kan wereldwijd miljoenen gebruikers helpen eerder risico’s te signaleren, en de slaapscore biedt meer context bij je nachtrust. Samen met watchOS 26, Workout Buddy en de bestaande veiligheidsfeatures is dit de meest complete Series tot nu toe.
Prijs & datum: vanaf € 449, bestelbaar nu, in de winkel 19 september.
Audio: AirPods Pro 3 maakt “Pro” weer voelbaar — fit, ANC en Live vertaling zijn de drie winnende pijlers.
Wearables-split: Ultra 3 is het “no compromises” model (satcom, batterij, groot scherm). Series 11 voegt nieuwe gezondheidsfeatures en robuustere materialen toe in een dunner, klassiek design. SE 3 brengt de basis naar een hoger niveau met AOD/snelladen en meer health, zonder prijs-explosie.
AI, maar dan nuttig: Workout Buddy en Live vertaling zijn concrete toepassingen die je vandaag in je routine voelt.
Let op: beschikbaarheid van (gezondheids)features kan per regio verschillen; Apple rolt sommige functies gefaseerd uit en afhankelijk van goedkeuring door lokale autoriteiten.