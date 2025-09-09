Apple event: met o.a. AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11, Watch SE 3 & Watch Ultra 3

Vanuit Cupertino, Californië, heeft Apple vandaag tijdens het “Awe Dropping”-event een hele reeks aankondigingen gedaan. Als echt hoogtepunt natuurlijk de nieuwe iPhone 17-series & iPhone Air (alles daarover lees je in dit artikel). Maar ook nieuwe AirPods Pro 3 en een verversde Watch-line-up met Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 en Watch SE 3. De gemene deler? Meer gezondheid en veiligheid, opvallend veel AI-hulp en (voor Ultra) zelfs satellietconnectiviteit. Hieronder de highlights.

AirPods Pro 3 – betere pasvorm, sterkere ANC en Live vertaling

De AirPods Pro 3 krijgen een nieuw intern ontwerp, vernieuwde oortips (nu in vijf maten, inclusief XXS) en blijven daardoor merkbaar beter zitten tijdens sport. Apple claimt ’s werelds beste ANC in oortjes: 2× sterker dan de vorige Pro-generatie en 4× t.o.v. de allereerste Pro. Transparantie en adaptieve EQ zijn slimmer afgestemd; stemmen klinken natuurlijker en de bas is strakker.

Op fitnessgebied zit er nu een hartslagsensor in de oortjes (PPG), die samenwerkt met sensoren/AI op iPhone voor >50 work-outs in de Conditie-app. De batterij gaat tot 8 uur met ANC aan (≈33% meer).

Nieuw en opvallend: Live vertaling op AirPods. Handsfree een gesprek voeren in verschillende talen — en met twee sets AirPods schakelt de vertaling zelfs dynamisch bij lange gesprekken. Ondersteuning start met o.a. Duits, Engels, Frans, Portugees, Spaans; later volgen Chinees (vereenvoudigd), Italiaans, Japans en Koreaans.

Prijs & datum: vanaf € 249, bestelbaar nu, in de winkel 19 september.