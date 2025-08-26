Apple kondigt iPhone 17 aan op 9 september: dit zijn de verwachtingen

Apple heeft aangekondigd dat het op 9 september zijn nieuwe iPhone uit de doeken doet. Tenminste: het spreekt van een ‘special Apple event’ en aangezien het geheel volgens traditie op de tweede dinsdag van september is, is de verwachting dat hier een iPhone wordt aangekondigd erg groot. Dit is wat we denken dat ceo Tim Cook en consorten gaan aankondigen.

Een awe dropping Apple event

‘Awe dropping’ noemt Apple het, wat een speling is op jaw dropping: dat betekent dat iets verbazingwekkend mooi of goed is, maar nu wil het aangeven dat het met een innovatie komt waar je ontzag voor zal hebben. Zou dat maar gewoon een iPhone zijn, of toch meer? We horen al enige tijd dat Apple op het punt staat om met smarthome-producten te komen, dus wie weet wil het het publiek wegblazen met een volledig nieuw apparaat.

Zo zou er onder andere een nieuwe smarthomespeaker komen met een scherm, maar ook zou Apple nog meer smarthome-apparaten in ontwikkeling hebben, waaronder slimme camera’s en een slimme deurbel, maar ook misschien zelfs een robot voor op tafel met een bewegend scherm die je kan volgen, een beetje zoals de Pixar-lamp, met daarin ook een slimme assistent.