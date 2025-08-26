Apple kondigt iPhone 17 aan op 9 september: dit zijn de verwachtingen

Apple heeft aangekondigd dat het op 9 september zijn nieuwe iPhone uit de doeken doet. Tenminste: het spreekt van een ‘special Apple event’ en aangezien het geheel volgens traditie op de tweede dinsdag van september is, is de verwachting dat hier een iPhone wordt aangekondigd erg groot. Dit is wat we denken dat ceo Tim Cook en consorten gaan aankondigen.
‘Awe dropping’ noemt Apple het, wat een speling is op jaw dropping: dat betekent dat iets verbazingwekkend mooi of goed is, maar nu wil het aangeven dat het met een innovatie komt waar je ontzag voor zal hebben. Zou dat maar gewoon een iPhone zijn, of toch meer? We horen al enige tijd dat Apple op het punt staat om met smarthome-producten te komen, dus wie weet wil het het publiek wegblazen met een volledig nieuw apparaat.
Zo zou er onder andere een nieuwe smarthomespeaker komen met een scherm, maar ook zou Apple nog meer smarthome-apparaten in ontwikkeling hebben, waaronder slimme camera’s en een slimme deurbel, maar ook misschien zelfs een robot voor op tafel met een bewegend scherm die je kan volgen, een beetje zoals de Pixar-lamp, met daarin ook een slimme assistent.
Die zijn allemaal nog heel vage geruchten, maar die van de iPhone 17 zijn wat helderder. Er komen waarschijnlijk vier iPhones aan: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en iPhone 17 Air. Vooral die laatste is spannend, want dit is een heel nieuwe telefoon in de familie: het zou een smartphone worden met een 6,6 inch scherm en maar een camera.
Het bijzondere aan deze smartphone zou zijn dunne verschijning zijn, in lijn met de dunnere telefoontrend die concurrent Samsung dit jaar heeft ingezet met onder andere de Galaxy S25 Edge. Die dunne behuizing zou er wel voor zorgen dat er dus een telelens mist, omdat daar meer ruimte voor zou moeten zijn.
Over de andere iPhone 17’s is gelekt dat de Pro-varianten de dunste schermanden ooit zouden krijgen, dat er met 24 megapixel een betere selfiecamera in de toestellen zit en dat de Pro-modellen de nieuwe A19 Pro-chip gebruiken, die beter is in het verwerken van AI. De batterijen zouden van een nieuwe techniek worden voorzien die zorgt voor een batterijduur die 10 procent langer is. De Pro-modellen krijgen een betere 5 x telefotolens en misschien zelfs een 48 megapixel ultrawide lens. De smartphones zouden komen in de kleuren matzwart, donkerblauw en paars. Er is ook minder nieuws: er zit een prijsstijging aan te komen.
Daarnaast zouden er nieuwe AirPods Pro worden aangekondigd, een nieuwe Apple Watch (serie 11), een nieuwe Apple Watch Ultra 3, een nieuwe Apple Watch SE en een nieuwe Apple TV 4K. Het klinkt wel als een heel volle presentatie, wil Apple deze hele waslijst aan producten aankondigen in een kwestie van anderhalf tot twee uur. Toch zou het wel ‘awe dropping’ zijn als het dat inderdaad doet.
Bovendien heeft het na zijn worstelingen met AI wel iets goed te maken met iPhone-gebruikers: het wachten is inmiddels al meer dan een jaar op de slimmere Siri. Apple zou nu zelfs met Google in gesprek zijn om Google’s AI de basis te maken van een slimmere Siri. Zou het het publiek weg willen blazen met hardware, zodat de softwarekant wat minder aan bod komt?
We zullen zien. In ieder geval is er extra interesse in de iPhone 17 Air, omdat er nog nooit een iPhone Air was.