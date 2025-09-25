Deze app betaalt je als je opnames maakt van je telefoongesprekken

AI is vaak getraind op onze data (bijvoorbeeld die online te vinden is), maar je kunt jezelf nu ook nog bewuster als proefkonijn voor AI laten gelden. Een nieuwe app, die mogelijk alleen in de Verenigde Staten werkt (of wellicht via een VPN), laat je je telefoongesprekken opnemen en insturen voor het trainen van kunstmatige intelligentie.
Het is een van de grote uitdagingen in de huidige wereld: het vinden van trainingsmateriaal voor kunstmatige intelligentie. Een bedrijf heeft daar nu wat op gevonden: het betaalt mensen voor het insturen van hun telefoongesprekken. Het gaat om de app Neon, die al vrij vlug terrein wint in de Verenigde Staten. Het idee is vrij eenvoudig: je neemt je telefoongesprekken op, stuurt die naar Neon en dat verkoopt ze weer door aan AI-bedrijven.
Neon zou honderden, zo niet duizenden dollars per jaar uitbetalen aan mensen die hun gesprekken delen met de app. Je krijgt er maar liefst 30 dollarcent per minuut voor, maar er is wel een maximum van 30 dollar per dag. Je kunt het niet gebruiken om bijvoorbeeld gewone gesprekken op te nemen: het moet wel gaan om gesprekken die je hebt via de telefoon.
Maar hoe zit het dan met anderen? Volgens Neon wordt alleen jouw kant van het verhaal opgenomen en niet dat van de persoon waarmee je belt. Wel geldt het bij zowel telefoongesprekken die je zelf start als gesprekken die je binnenkrijgt. Welke AI-bedrijven de gesprekken precies koopt is onbekend, wel waarvoor het wordt gebruikt: het trainen, testen en het verbeteren van machine learning-modellen, kunstmatige intelligentie en systemen.
Wel zijn de voorwaarden wat iffy: vooral hoe de andere persoon uit het gesprek wordt ‘gewist’. Immers heeft Neon de data dan dus wel gehad, en wat doet het daar dan precies mee? Daar wordt momenteel flink over gesproken, want de voorwaarden zijn hierover niet duidelijk genoeg, stellen experts. Helemaal omdat de Neon-app ook geen indicatie geeft dat er iets wordt opgenomen wanneer je de app gebruikt.
In ieder geval blijkt dat de app enorm populair is en dat zegt wel iets over hoe anders we tegenwoordig tegen AI aankijken: het lijkt veel meer te worden omarmd dan ooit tevoren, ook als het betekent dat je toch behoorlijk wat privacy opgeeft. We verwachten niet dat deze app heel snel heel groot zal worden in Europa, dat toch wat strenger is op dat gebied, maar aan de andere kant hebben de laatste jaren ons wat dat betreft zeker iets geleerd: zeg nooit nooit, want voor je het weet zit je middenin het ‘ooit’.