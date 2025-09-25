Deze app betaalt je als je opnames maakt van je telefoongesprekken

AI is vaak getraind op onze data (bijvoorbeeld die online te vinden is), maar je kunt jezelf nu ook nog bewuster als proefkonijn voor AI laten gelden. Een nieuwe app, die mogelijk alleen in de Verenigde Staten werkt (of wellicht via een VPN), laat je je telefoongesprekken opnemen en insturen voor het trainen van kunstmatige intelligentie.

Neon

Het is een van de grote uitdagingen in de huidige wereld: het vinden van trainingsmateriaal voor kunstmatige intelligentie. Een bedrijf heeft daar nu wat op gevonden: het betaalt mensen voor het insturen van hun telefoongesprekken. Het gaat om de app Neon, die al vrij vlug terrein wint in de Verenigde Staten. Het idee is vrij eenvoudig: je neemt je telefoongesprekken op, stuurt die naar Neon en dat verkoopt ze weer door aan AI-bedrijven.

Neon zou honderden, zo niet duizenden dollars per jaar uitbetalen aan mensen die hun gesprekken delen met de app. Je krijgt er maar liefst 30 dollarcent per minuut voor, maar er is wel een maximum van 30 dollar per dag. Je kunt het niet gebruiken om bijvoorbeeld gewone gesprekken op te nemen: het moet wel gaan om gesprekken die je hebt via de telefoon.