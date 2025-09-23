Pas op: iPhone 17 is extreem gevoelig voor krassen

Als je net een nieuwe telefoon hebt gekocht, die ook nog eens meer dan 1.000 euro kost, dan wil je hem zo lang mogelijk netjes houden. Misschien ben je nog in afwachting van een goede screenprotector, of denk je dat dat met moderne materialen die in smartphones worden gebruikt niet nodig is. Let dan goed op, want iPhone 17 blijkt extra gevoelig te zijn voor krassen.

Krassen op iPhone 17 Pro

Er komen diverse klachten binnen over de iPhone 17 Pro en de Pro Max van Apple. namelijk dat ze erg makkelijk krassen en dat bewijst ook YouTuber JerryRigEverything. Vooral de scherpe randjes rond de camera moeten het ontgelden: Apple heeft het design hiervan ietwat veranderd en dat blijkt voor een zwakke plek te zorgen. Het is zelfs zo erg dat mensen al spreken over ‘scratchgate’ op social media. Randjes op het toestel die niet zijn voorzien van een hoesje, maken snel kans op krassen. Het komt door het geanodiseerde aluminiumlaagje dat op de toestellen zit en simpelweg niet zo goed ‘vastzit’ op de randjes. Apple had dus beter wat versteviging kunnen toepassen om dit euvel te voorkomen.

Immers zijn de toestellen pas net uit en het feit dat dit nu al voor veel klachten zorgt, zal alleen maar toenemen naarmate de tijd vordert. Heb je al deze iPhone 17 Pro of Pro Max in huis, dan is er dus maar een advies: doe je telefoon nooit meer in dezelfde zak als je oorbellen, sleutels of muntjes. Of doe er een hoesje omheen als je hem netjes wil houden. Het gaat bovendien ook niet zomaar om een krasje hier of daar, sommige iPhones zie er nu al enorm gehavend uit, alsof ze al een heel leven zijn meegeweest. Vooral de hoeken moeten het daarbij ontgelden.