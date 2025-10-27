Vreemdgaan via Tinder wordt moeilijker gemaakt door deze check

Tinder is niet alleen van het swipen: de laatste jaren is het vooral van de veiligheid. Zorgen dat wanneer mensen naar tegen je doen, het mogelijk is om ze snel te rapporteren (waarbij ze zelfs door hun taalgebruik al een melding krijgen met de vraag of ze dat echt willen sturen). Nu komt er iets nieuws, namelijk een nieuwe check om catfishes uit de weg te ruimen. En een catfish op Tinder is toch al gauw… een vreemdganger.
Vreemdgaan op Tinder was voorheen niet zo moeilijk: je maakt gewoon een account aan, zet er rare foto’s op (of die van iemand anders) zodat niemand je herkent en je kunt swipen met de hele wereld. Nu zijn foto’s van een ingezoomde elleboog nooit zo succesvol, maar van een gezicht van iemand anders wel. Reden voor menig schuine schaatsrijder om te kiezen voor de foto van een ander. Dat wordt nu echter een stuk moeilijker.
Tinder introduceert in de Verenigde Staten een nieuwe gezichtscontrole waarbij nieuwe gebruikers een videoselfie moeten maken. Met andere woorden: er moet een video worden gemaakt met de selfiecamera van de smartphone om zo te bewijzen dat jij het echt bent op de foto’s die je op je profiel zet. Het gaat om een kort filmpje dat van je wordt gemaakt om te verifiëren dat jij het bent.
Dat betekent dus ook dat als je het gelaat van iemand anders gebruikt, je het profiel niet kan afronden. Tenzij je die persoon vraagt of je zijn of haar foto’s mag gebruiken, maar er zullen niet veel mensen zijn die hun identiteit op die manier willen laten lenen. Wat als je je enorm misdraagt, of wat als die persoon een partner heeft die erachter komt dat hij of zij dan blijkbaar op een dating-app zit? Maar ook: wat als de vreemdganger iemand wegswipet die jij goed kent?
Het is dus niet zo aantrekkelijk om je foto’s op die manier uit te lenen, zeker niet als je ook nog het risico loopt dat die persoon zich op het platform misdraagt (wat natuurlijk nog makkelijker is om te doen, aangezien zijn of haar foto’s niet aan het profiel hangen). Daarnaast is het ook een ingewikkeld verhaal als de vreemdganger eenmaal op date gaat: die ziet er dan waarschijnlijk heel anders uit dan zijn profiel en dat verwacht je door alle veiligheidsmogelijkheden binnen Tinder niet.
De nieuwe functie op Tinder heet in ieder geval Face Check. We weten nog niet of deze functie zich ook buiten de Verenigde Staten zal uitbreiden. In ieder geval is het wel heel effectief: er zouden in onder andere Canada, Colombia en India al langer Face Checks worden uitgevoerd en die zorgen voor 40 procent minder verdacht gedrag. Het aantal nepprofielen is in deze landen ook met 60 procent omlaag gegaan. Of het ook invloed heeft op het aantal huwelijken dat op de klippen is gelopen, dat is onbekend.