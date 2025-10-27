Vreemdgaan via Tinder wordt moeilijker gemaakt door deze check

Tinder is niet alleen van het swipen: de laatste jaren is het vooral van de veiligheid. Zorgen dat wanneer mensen naar tegen je doen, het mogelijk is om ze snel te rapporteren (waarbij ze zelfs door hun taalgebruik al een melding krijgen met de vraag of ze dat echt willen sturen). Nu komt er iets nieuws, namelijk een nieuwe check om catfishes uit de weg te ruimen. En een catfish op Tinder is toch al gauw… een vreemdganger.

Catfishen op Tinder

Vreemdgaan op Tinder was voorheen niet zo moeilijk: je maakt gewoon een account aan, zet er rare foto’s op (of die van iemand anders) zodat niemand je herkent en je kunt swipen met de hele wereld. Nu zijn foto’s van een ingezoomde elleboog nooit zo succesvol, maar van een gezicht van iemand anders wel. Reden voor menig schuine schaatsrijder om te kiezen voor de foto van een ander. Dat wordt nu echter een stuk moeilijker.

Tinder introduceert in de Verenigde Staten een nieuwe gezichtscontrole waarbij nieuwe gebruikers een videoselfie moeten maken. Met andere woorden: er moet een video worden gemaakt met de selfiecamera van de smartphone om zo te bewijzen dat jij het echt bent op de foto’s die je op je profiel zet. Het gaat om een kort filmpje dat van je wordt gemaakt om te verifiëren dat jij het bent.