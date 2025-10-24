Top 5 smartphone-shortcuts die de meeste mensen niet kennen

Smartphones zitten vol slimme functies waar je zelden bij stilstaat. De meeste Nederlanders gebruiken hun mobiel elke dag, maar slechts een fractie van de mogelijkheden wordt écht benut. Of je nu een Android-gebruiker bent of zweert bij een iPhone, er zijn verrassend veel sneltoetsen, gebaren en verborgen combinaties die je dagelijks leven een stuk makkelijker kunnen maken.

1. Focus behouden met slimme meldingen

De meeste mensen onderschatten hoeveel hun smartphone hun concentratie beïnvloedt. Meldingen, piepjes en banners trekken constant aandacht. Daarom bieden moderne telefoons allerlei verborgen instellingen om meldingen te filteren. Onder Android heet dat vaak “Prioriteitsmodus” of “Niet storen”, terwijl Apple het “Focus” noemt. Je kunt daarbij aangeven welke apps je wél mag horen , en welke niet.

Dat kan in meer situaties nuttig zijn dan je denkt. Zo kan je na je werk snel een casinospelletje bij een casino spelen zonder registratie, in een mum van tijd. Die apps maken handig gebruik van moderne meldingsinstellingen: ze sturen alleen pushmeldingen voor belangrijke updates of bonussen, en ze werken via beveiligde verbindingen.

2. Slim multitasken met gebaren

Wist je dat je bij de meeste moderne telefoons niet eens meer knoppen nodig hebt om van app te wisselen? Op Android-toestellen kun je bijvoorbeeld met een snelle veegbeweging vanaf de onderkant naar boven direct terug naar het startscherm. Veeg je vanaf de zijkant van het scherm, dan ga je een stap terug in de vorige app.

iPhone-gebruikers kennen hetzelfde principe: een horizontale veeg onderaan het scherm laat je vliegensvlug van app wisselen.

Deze gebaren lijken misschien triviaal, maar ze besparen dagelijks seconden die zich ongemerkt opstapelen. Vooral wanneer je vaak tussen verschillende apps schakelt, denk aan berichten beantwoorden, een route checken of even snel je notities openen, merk je hoeveel tijd dat scheelt.

3. Tekst kopiëren en plakken als een pro

We doen het dagelijks: even een adres kopiëren, een zin doorsturen of een wachtwoord overnemen. Wat veel mensen niet weten, is dat Android en iOS beide een “MultiClipboard” hebben. Daarmee kun je meerdere dingen tegelijk kopiëren zonder dat het vorige verdwijnt.

Bij Android-toestellen vind je die functie via het toetsenbord: houd het invoerveld ingedrukt en kies “Klembord”. Je ziet dan de laatste paar dingen die je hebt gekopieerd.

Op iPhones werkt het vergelijkbaar via het universele klembord, dat bovendien gedeeld wordt met je andere Apple-apparaten. Kopieer je iets op je iPhone, dan kun je het meteen plakken op je MacBook of iPad. Handig als je bijvoorbeeld tijdens het werk snel notities van je telefoon naar je laptop wilt sturen.

4. Snel een screenshot maken en bewerken

Een screenshot maken kan iedereen, maar wist je dat je ze ook meteen kunt bewerken zonder aparte app? Op Android kun je na het maken van een screenshot direct een stukje bijsnijden, markeren of tekst toevoegen via de ingebouwde editor. Op de iPhone verschijnt er na een schermafbeelding tijdelijk een miniatuur in de hoek: tik erop en je kunt tekenen, markeren of delen.

Nog handiger: op sommige toestellen kun je met een gebaar, bijvoorbeeld met drie vingers tegelijk naar beneden vegen, direct een screenshot maken zonder knoppen in te drukken. En bij veel Android-merken kun je zelfs een “scrolling screenshot” maken, zodat ook de onderkant van een webpagina of chatgesprek wordt meegenomen.

5. De verborgen kracht van spraakcommando’s

Virtuele assistenten zoals Google Assistant en Siri zijn niet nieuw, maar ze worden nog te weinig gebruikt als echte snelkoppeling. Je kunt veel meer doen dan een alarm zetten of het weer opvragen.

Zeg bijvoorbeeld: “Hé Google, start een timer voor 20 minuten” terwijl je aan het koken bent, of “Hé Siri, stuur een bericht naar Lisa dat ik onderweg ben.”

Wat veel mensen niet weten: je kunt ook aangepaste commando’s aanmaken. Zo kun je instellen dat één zin meerdere acties uitvoert , bijvoorbeeld “Start mijn dag” om je agenda te openen, het nieuws voor te lezen en de verlichting aan te doen.