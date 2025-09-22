Apple Intelligence is er nu ook in het Nederlands: maar niet voor iedereen

De eerste ontwikkelaarsbeta voor iOS en iPadOS is uit: 26.1. Hierbij valt het meest op dat Apple Intelligence nu in het Nederlands beschikbaar is. Dat betekent dat verschillende mogelijkheden in onze taal te gebruiken zijn, mits zowel de toesteltaal als Siri-taal op Nederlands zijn ingesteld. Het gaat onder andere om Schrijfhulp en Genmoji.

iOS 26.1

In principe zou ook live translate via Apple’s AirPods in het Nederlands moeten werken, maar dit is op dit moment nog niet beschikbaar wegens de regels van de EU. Sowieso is de ontwikkelaarsbeta niet per se bedoeld voor gewone iPhone-gebruikers, maar voor ontwikkelaars. Toch kun je er wel heel snel bijkomen, namelijk naar een schuifje om te zetten bij Instellingen -> Algemeen en Software update. Er schuilt een addertje onder het gras, want het enige wat roet in het eten kan gooien is je Apple-account: dat moet geregistreerd zijn als ontwikkelaar. Wanneer de openbare 26.1-uitrol start is nog onbekend. Waarschijnlijk in oktober.

Wat is er zoal nieuw? Naast dat Apple 8 nieuwe talen ondersteund, waaronder het Nederlands, kun je straks de schrijftools gebruiken waarmee je teksten kunt samenvatten en laten herschrijven. Stel dat je een uitnodiging maakt voor een spelletjesavond maar zelf niet helemaal de juiste, enthousiaste toon vindt, dan kan Apple Intelligence je daarbij helpen. Sowieso is het begrip van de woorden die je gebruikt vergroot, waardoor het gesprek met Siri natuurlijker is. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: “Stel een alarm in voor vanavond om, euh, wat was het ook alweer, oh ja, rijst en melk te kopen.” Ondanks dat je dus wat hakkelt, begrijpt Siri wat je vraagt.