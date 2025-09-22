Apple Intelligence is er nu ook in het Nederlands: maar niet voor iedereen

De eerste ontwikkelaarsbeta voor iOS en iPadOS is uit: 26.1. Hierbij valt het meest op dat Apple Intelligence nu in het Nederlands beschikbaar is. Dat betekent dat verschillende mogelijkheden in onze taal te gebruiken zijn, mits zowel de toesteltaal als Siri-taal op Nederlands zijn ingesteld. Het gaat onder andere om Schrijfhulp en Genmoji.
In principe zou ook live translate via Apple’s AirPods in het Nederlands moeten werken, maar dit is op dit moment nog niet beschikbaar wegens de regels van de EU. Sowieso is de ontwikkelaarsbeta niet per se bedoeld voor gewone iPhone-gebruikers, maar voor ontwikkelaars. Toch kun je er wel heel snel bijkomen, namelijk naar een schuifje om te zetten bij Instellingen -> Algemeen en Software update. Er schuilt een addertje onder het gras, want het enige wat roet in het eten kan gooien is je Apple-account: dat moet geregistreerd zijn als ontwikkelaar. Wanneer de openbare 26.1-uitrol start is nog onbekend. Waarschijnlijk in oktober.
Wat is er zoal nieuw? Naast dat Apple 8 nieuwe talen ondersteund, waaronder het Nederlands, kun je straks de schrijftools gebruiken waarmee je teksten kunt samenvatten en laten herschrijven. Stel dat je een uitnodiging maakt voor een spelletjesavond maar zelf niet helemaal de juiste, enthousiaste toon vindt, dan kan Apple Intelligence je daarbij helpen. Sowieso is het begrip van de woorden die je gebruikt vergroot, waardoor het gesprek met Siri natuurlijker is. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: “Stel een alarm in voor vanavond om, euh, wat was het ook alweer, oh ja, rijst en melk te kopen.” Ondanks dat je dus wat hakkelt, begrijpt Siri wat je vraagt.
Verder is er Visual Intelligence waarbij je via de camera kunt vragen waar je naar kijkt. Je kunt dat aan ChatGPT vragen, maar ook via Google of andere veelgebruikte apps. Je kunt een samenvatting krijgen van een object dat in beeld is, maar is het bijvoorbeeld een poster van een feestje, dan kan Apple Intelligence voorstellen om dit evenement in je agenda te zetten. Via Genmoji kun je verder via een tekstprompt allerlei nieuwe emoji maken, onder andere gebaseerd op foto’s van je vrienden, die je ook nog kunt aanpassen.
Shortcuts, de persoonlijke automatiseringstool van Apple, krijgt ook de nodige upgrade. Zo kun je workflows verbeteren met Apple Intelligence voor bijvoorbeeld het organiseren van bestanden. Je kunt automatiseren dat elke keer dat er een bestand op de desktop komt, er automatisch een analyse volgt en dat deze dan zorgt dat nieuwe content meteen in het juiste mapje wordt gezet. Tot slot biedt Apple Intelligence samenvattingen van mailtjes, voicemails, notificaties en meer krijgen. Het is jammer dat niet alles meteen in Nederland beschikbaar is, of in het Nederlanders, maar blijkbaar zijn we toch vrij belangrijk voor Apple, omdat onze taal al vrij vlug aan Apple Intelligence is toegevoegd.