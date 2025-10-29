Nothing komt met budgettelefoon Phone (3a) Lite voor een prikkie

Nothing heeft zijn nieuwste budgettelefoon uit de doeken gedaan. Nothing Phone (3a) Lite heeft het bekende doorschijnende Nothing-design en komt dan ook uit in de kleuren wit en zwart. Minimalistisch design gecombineerd met de schone, cleane software-ervaring van het Britse merk.
De smartphone heeft een 6,77 inch AMOLED-scherm (1080 x 2392) en ververst op 120 Hz. Hij maakt gebruik van de MediaTek Dimensity 7300 Pro-chip met 8 GB werkgeheugen, wat uitbreidbaar is met nog 8 GB digitaal geheugen. Er is er een van 128 GB en 256 GB en je kunt het uitbreiden naar 2 TB.
Verder heeft het toestel een 5.000 mAh-batterij die op 33 Watt kan opladen en op 5 Watt kan terugladen, bijvoorbeeld om je oordopjes van stroom te voorzien. De telefoon heeft een IP-rating van IP54 wat hem stof- en waterbestendig maakt, maar niet waterdicht.
Minstens net zo belangrijk in een telefoon in 2025 is de camera-opstelling. De hoofdsensor is 50 megapixel en hij maakt gebruik van dezelfde beeldbewerkingssoftware als op de Nothing Phone (3). De voorkant heeft een 16 megapixel-selfiecamera.
Het spannendste nieuwe ding is de Glyph Light, die onder andere stille meldingen kan verzorgen en voorzien is van lichtjes om je meer informatie te geven, zonder dat je je telefoon hoeft om te draaien. De software is Nothing OS 3.5, dat draait op Android 15. Je hebt hierin onder andere Private Space tot je beschikking, waarin je persoonlijke bestanden kwijt kunt en de Smart Drawer die je apps automatisch op de goede plek zet.
Ook is er de Essential Key en Essential Space AI, waardoor je met een AI-knop stemberichten en screenshots kunt opnemen die dan in dat speciale AI-gedeelte van de telefoon worden geplaatst. De AI kan hier vervolgens informatie uithalen. Nothing belooft drie jaar Android-updates en zes jaar beveiligingspatches. Nothing OS 4.0 wordt begin 2026 uitgerold naar de Phone (3a) Lite.
Daarnaast bieden Essential Key en Essential Space AI-gestuurde tools om notities, ideeën en media vast te leggen en te ordenen, terwijl Essential Search directe toegang geeft tot opgeslagen content, zelfs zonder internetverbinding.
De Nothing Phone (3a) Lite is verkrijgbaar in zwart en wit voor 249 euro en 279 euro.