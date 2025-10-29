Nothing komt met budgettelefoon Phone (3a) Lite voor een prikkie

Nothing heeft zijn nieuwste budgettelefoon uit de doeken gedaan. Nothing Phone (3a) Lite heeft het bekende doorschijnende Nothing-design en komt dan ook uit in de kleuren wit en zwart. Minimalistisch design gecombineerd met de schone, cleane software-ervaring van het Britse merk.

Nothing Phone (3a) Lite

De smartphone heeft een 6,77 inch AMOLED-scherm (1080 x 2392) en ververst op 120 Hz. Hij maakt gebruik van de MediaTek Dimensity 7300 Pro-chip met 8 GB werkgeheugen, wat uitbreidbaar is met nog 8 GB digitaal geheugen. Er is er een van 128 GB en 256 GB en je kunt het uitbreiden naar 2 TB.

Verder heeft het toestel een 5.000 mAh-batterij die op 33 Watt kan opladen en op 5 Watt kan terugladen, bijvoorbeeld om je oordopjes van stroom te voorzien. De telefoon heeft een IP-rating van IP54 wat hem stof- en waterbestendig maakt, maar niet waterdicht.

Minstens net zo belangrijk in een telefoon in 2025 is de camera-opstelling. De hoofdsensor is 50 megapixel en hij maakt gebruik van dezelfde beeldbewerkingssoftware als op de Nothing Phone (3). De voorkant heeft een 16 megapixel-selfiecamera.