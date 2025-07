Nothing kondigt eerste vlaggenschip aan: Nothing Phone (3)

Nothing heeft zijn eerste ‘grote’ toestel uit de doeken gedaan: Nothing Phone (3). Het gaat om een telefoon met een herkenbaar, transparant Nothing-design, maar wel iets luxere uitgerust dan eerdere toestellen van het Londense merk. Daarnaast komt het ook met een opvallende hoofdtelefoon genaamd Nothing Headphone (1).

Nothing Phone (3)

Phone (3) heeft zelf ook een opvallend uiterlijk. de Glyph maakt plaats voor een net iets andere achterkant met een opvallende camera-opstelling en een mini-scherm dat Nothing de Glyph Matrix noemt. Volgens ceo Carl Pei een bewuste keuze omdat alle technologie op elkaar is gaan lijken. De Glyph Matrix is een micro-LED-scherm dat je helpt met het weergeven van meldingen. Hij is in staat om een visuele countdown te geven van de cameratimer, hij kan een lichtflits maken voor betere foto’s, hij kan de hoogte van het volume visualiseren en er komt een animatie in beeld als je NFC gebruikt. Je kunt er ook spin-the-bottle mee spelen.

Daarnaast kun je zonder het scherm aan te raken dingen in je Essential Space zetten: dat is een apart gedeelte binnen het besturingssysteem van de telefoon waar AI helpt om informatie uit gesprekken en screenshots te halen. Er is ook een slimme zoekbalk toegevoegd waarmee je sneller door foto’s en bestanden kunt zoeken. Verder draait de telefoon op Nothing OS 3.5, gebaseerd op Android 15. Android 16 wordt in het derde kwartaal van dit jaar toegevoegd, in de vorm van Nothing OS 4.0. Het updatebeleid zijn 5 jaar besturingssysteemupdates en 7 jaar beveiligingsupdates.