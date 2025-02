Nieuwe huisrobot Neo Gamma onthult Nothing Phone (3a)

Nothing onthult zijn nieuwe smartphone Nothing Phone (3a) eigenlijk pas op 4 maart, maar het lijkt de lekken voor te willen zijn. Het heeft niemand minder dan de nieuwe robot van het Noorse bedrijf 1X bereid gevonden om de unboxing te doen.

Nothing Phone (3a)

Nothing Phone (3a) schijnt een knop te hebben speciaal voor AI. Ook heeft het een rond camera-eiland en een scherm van 6,7 inch. Qua camera’s verwachten we een 50 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel groothoeklens en een 50 megapixel telelens. Over de AI-mogelijkheden is nog niet heel veel bekend. Veel andere merken gaan voor samenvattingen van teksten en het mooier maken van foto’s, of dat hier ook geldt is nog onbekend.

Nothing heeft met zijn toestel weer het bekende ontwerp gekozen met zijn doorschijnende kenmerken en de glyph met licht. Het is nog afwachten of het daar iets anders mee doet: in eerste instantie flitste het alleen bij een notificatie, daarna kon je zelfs zien hoe laat je Uber ongeveer kwam en het is de vraag wat er nog kan worden geinnoveerd aan het lichtspektakel van het toestel.