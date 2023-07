Nothing Phone (2) review: ledten we even op?

Nothing is een charmant merk: het is voor de verandering Europees, het heeft een enorm fijne designlanguage en de gadgets van het merk werken als een trein. Kijken we nog steeds zo naar dit merk nu we de Nothing Phone (2) hebben getest?

Nothing Phone (2) In de aankondiging van deze telefoon schreven we al dat Nothing Phone (2) wel wat duurder is dan zijn voorganger: Nothing Phone (1) kostte 469 euro, terwijl je voor nummertje (2) 699 euro of zelfs 799 euro betaalt. Een groot verschil: zie je dat ook terug in de werking van het toestel? Eén van de hoofdredenen voor de prijsverhoging is volgens het merk dat er een betere processor inzit en dat klopt: hij is voorzien van de erg sterke Snapdragon 8+ Gen 1, die er duidelijk voor zorgt dat de accuduur van dit toestel wat beter is. Nu is die sowieso wat groter dan bij de eerste: 4.700 mAh, maar de technologie op de chip zorgt ook dat het apparaat langer doet met zijn energie. Ook is de nieuwe kleur, grijs, helemaal nieuw en die maakt wel impact. Waar de eerste telefoon nog in wit kwam, waardoor je toch de details van het toestel minder zag (en dat is jammer, want je ziet echt een soort onderdelen onder het glas), De nieuwe grijze kleur maakt het ook minder een iPhone-look-alike en meer een stoere, industriële smartphone. Het ziet er erg goed uit, zeker in combinatie met de ledjes op de achterzijde.

Glyph Die blijven, ook al zijn ze wel wat veranderd, de grote gimmick van deze telefoon en dat is niet erg. Nothing heeft er namelijk heel veel aan gedaan om die ledjes (de glyph, heet het ook wel) functioneel te maken. Ten eerste zijn het er veel meer: het zijn er niet maar een stuk of 6, het zijn er bijna twee keer zo veel (11 om precies te zijn). Je kunt ze ook handig gebruiken: bijvoorbeeld om te zien of je Uber al in de buurt is en dat scheelt weer je telefoon oppakken, ontgrendelen, enzovoort. Heel praktisch. Ook is het gewoon een leuke eyecatcher, zeker omdat het licht ditmaal ook een tandje minder fel kan. Dat is wel fijn, want de eerste was af en toe als een stroboscoop. Nothings ‘eigenheid’ is terug te zien in alles wat het merk doet en dat is een frisse wind, ook al is het toestel verder qua kunnen weinig speciaal. Hij is voorzien van Android 13 met de Nothing 2.0-schil en die werkt goed. Het scherm valt ook niet tegen: het is een 6,7 inch Full HD+ amoled-scherm met een hoge helderheid van 1.600 nits. Daarnaast is de verversingssnelheid van het scherm 120 Hertz en dat merk je als je op social media zit of een game speelt. Het zit allemaal goed in elkaar, maar heel erg bijzonder is dat gedeelte van Nothing (2) niet.

Fotografie Maar die eigenheid dus: denk aan de productfotografie waarop het echte product te zien is, met daarbij een dier, maar ook de ringtones en geluiden en de eigen lettertypes en stijl: je ziet meteen dat iemand een Nothing in zijn handen heeft en dat is.. niet niks in de huidige telefoonmarkt, waarin er bij de vleet gekopieerd wordt en toestellen qua vorm en kunnen steeds homogener worden. Wist je dat elke beltoon zijn eigen unieke klanken heeft, maar ook een bijpassend glyph-patroon? Het is ook mogelijk om je eigen ringtone met bijpassend Glyph-patroon te kiezen, waarbij je zelf als een soort deejay in de Componist-functie je creatie kunt maken. Qua fotografie vinden we de foto’s soms wel heel erg kleurrijk: het neigt soms ook iets te veel naar blauw lijkt het, maar qua camera’s heeft Nothing wel een flinke verbetering toegebracht, namelijk in de vorm van een 50 megapixel Sony IMX890-sensor. Hierdoor kan de telefoon beter foto’s maken en zijn ze ook wat lichter, want er komt meer licht in de lens. Hierdoor kun je ook in het donker iets betere foto’s maken, al kennen we Chinese telefoons die dat nog beter kunnen. Wat zorgt dat we niet steil achterover vallen van de camera’s (het zijn er twee van elk 50 megapixel) is ook dat er niet heel goed kan worden gezoomd. Slechts twee keer: doe je het handmatig nog wat verder, dan zie je al gauw dat het er niet uitziet (zie het onderstaande voorbeeld met Manneken Pis).

Conclusie Erg jammer, want verder is dit toestel zeker de moeite waard. Het is misschien niet zo’n goedkoop apparaat als de eerste: je krijgt er wel een vrij premium ervaring voor terug en daarmee kunnen we zeker stellen dat Nothing zijn streken nog niet is verloren. We hopen ook dat het erk dit zo houdt. Het design is prachtig, het toestel ligt met zijn glazen achterkant lekker in de hand en het is een leuke conversation piece op een feestje. Nothing Phone (2) is beschikbaar vanaf vrijdag 21 juli bij T-Mobile en Tele-2. Qua updates komen er drie Android-upgrades en 4 jaar beveiligingsupdates. Dat is zeer acceptabel: je kunt nog voort met dit toestel tot 2027.