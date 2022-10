Nieuwe smartphone nodig? Deze 5 telefoons zijn goed en niet duur

Er worden steeds minder smartphones verkocht, maar als jouw toestel stuk gaat, wat doe je dan? Heb je nog een redelijk nieuw toestel in een la, dan heb je geluk, maar is het al een wat ouder beestje, dan is die waarschijnlijk niet meer ondersteund en loop je kans op beveiligingsproblemen. Tijd voor een nieuw toestel? Dat is met de huidige economische omstandigheden toch een iets moeilijkere keuze geworden. Gelukkig hoef je niet meer steevast te gaan voor een high end-toestel. Wat midrange-toestellen allemaal kunnen, dat kan je best nog eens verbazen. Deze vijf kandidaten zijn perfecte vervangers van je huidige toestel.

Samsung Galaxy A52s 5G Heb je niet heel veel geld te besteden, dan is qua prijs-kwaliteitverhouding de Samsung Galaxy A52s 5G een goede keuze. Is er al een nieuwere versie? Zeker, de Samsung Galaxy A53, maar die heeft geen 3,5mm-audiopoort en zeker nu bedrade oordopjes helemaal terug zijn van weggeweest is die wel handig. Je kunt goede foto’s maken met dit toestel: zelfs macrofoto’s (foto’s van heel dichtbij met veel detail) kun je kieken met Samsung Galaxy A52s 5G. En: hij kan tegen een regenbui als je op de fiets zit, maar heeft geen 3,5mm-audiojack. Heeft dit toestel ook nadelen? Zeker: de plastic behuizing voelt goedkoop. Ook is zijn accuduur niet enorm uitmuntend en zeker als deze telefoon wat ouder en voller is dan merk je dat. Prijs: 339 euro

Xiaomi 11T Pro Wil je liever een toestel dat er wat luxer uitziet, dan kun je gaan voor de Xiaomi 11T Pro. Deze is net zo waterdicht, maar heeft een glazen behuizing. De telefoon komt goed beslagen ten ijs als het gaat om fotografie: een 108 megapixel-camera is de hoofdcamera, met daarnaast nog een stevige ultragroothoekcamera en macrocamera, al zijn die in het segment van 11T Pro vrij standaard. De chip in deze telefoon is vrij stevig. De accu daarentegen iets minder, maar hij laadt zo snel op dat je daar bijna geen erg in hebt. Bovendien kunnen we Xiaomi die snel leeglopende accu niet echt kwalijk nemen: het is namelijk een toestel met een scherm waar de kleuren vanaf spatten (mét hoge verversingssnelheid voor een soepele scrollervaring). Prijs: 517 euro

iPhone SE 2020 We hebben nu al twee Android-telefoons besproken, maar ook als je een iPhone wil, dan heb je een mogelijkheid om een wat goedkoper model te kopen. We hebben het niet over een refurbished exemplaar, maar eentje uit de SE-lijn, de goedkopere reeks van het merk. Het grootste voordeel aan Apple-apparaten is dat ze heel populair zijn en het bijvoorbeeld heel makkelijk is om ze te linken naar een iPad. Tegelijkertijd worden ook de meeste hoesjes gemaakt voor Apple-toestellen, waardoor je daar ruime keuze in hebt. Het belangrijkste is echter dat Apple-toestellen heel gebruiksvriendelijk zijn. Ook kunnen ze lang rekenen op software-ondersteuning. Plus, de foto’s die iPhones maken zijn altijd enorm goed. Daarentegen is de accuduur niet fantastisch en hoef je niet te veel te verwachten van de opslagruimte. Prijs: 429 euro

Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G Ja, nog een Samsung-toestel. Samsung verkoopt al jaren de meeste telefoons dan welk merk dan ook en dat komt mede omdat er veel is om te kiezen. Een van die keuzes is Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G. Deze smartphone is heerlijk snel en je kunt social media perfect raadplegen op het 6,5 inch-amoledscherm van dit toestel. Er zijn goede camera’s op dit apparaat te vinden, maar zoomen kun je beter niet te veel doen. Dat is echter het enige, want dit toestel is erg goed in zowel fotografie als video’s maken. Ideaal voor mensen die veel met social media bezig zijn. We zijn verrast door de hoeveelheid high end-mogelijkheden op dit midrange-toestel, waaronder dat goede scherm en het feit dat hij helemaal waterdicht is. Daarvoor moet je het wel doen met een plastic behuizing. Prijs: 449 euro

Nothing Phone (1) In een wereld waarin smartphones eigenlijk pas opvallen als ze kunnen vouwen, valt Nothing Phone (1) dankzij zijn enorme lichshow op de achterkant, die ook nog eens doorschijnend is, wel op. Deze Android-telefoon heeft een heel schone variant van Android geïnstalleerd, waardoor je niet te veel poespas en apps krijgt waar je niet op zit te wachten. Ook heeft Nothing een heel tof lettertype, waardoor het er allemaal net even wat computer-achtiger uitziet en dat is toch ook weer anders dan de rest. Wil je dus een telefoon die opvalt, dan is dit een heel goede optie. Het oledscherm van 6,55 inch biedt levendige kleuren, al zijn de foto’s die je met deze telefoon schiet wel wat gewoontjes. Aan de andere kant heb je wel ondersteuning tot juli 2026, waardoor dit een enorm toekomstbestendige keuze is. Zeker als we kijken naar de accuduur: de batterij houdt het een hele lange tijd vol. Erg handig! Prijs: 549 euro