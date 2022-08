Nothing Phone (1) is fris, maar geen frisse wind

Het is al een tijdje niet zo heel spannend meer als er een nieuwe telefoon uitkomt, maar daar zou het merk Nothing met zijn eerste smartphone verandering in brengen. Weet Nothing Phone (1) inderdaad iets nieuws op tafel te zetten, of is het vooral hetzelfde prakje in een iets meer Instagrammable jasje?

Nothing Phone (1) Het is een opvallende verschijning, die Nothing Phone (1), ook al lijkt hij tegelijkertijd op een iPhone 12. Deze nieuwe midrange-smartphone heeft namelijk net als de eerder uitgegeven Nothing Ear (1)-oordopjes een doorschijnend uiterlijk. Dat betekent een heel clean uitziende smartphone die bovendien niet alleen opvalt door die grappige doorschijnende details. Het gaat ook om speciale verlichting aan de achterzijde in de vorm van 900 (!) leds, die zodanig kan flitsen dat je het gevoel hebt dat je op de rode loper staat met 30 fotocamera’s die de perfecte kiek van je willen schieten. Ze flitsen overigens op het ritme van je ringtone, die werkelijk keihard uit je telefoon schalt (bekijk vooral de video later in dit artikel om het ook te ervaren). Eerst nog even over het scherm, want dat is een prima exemplaar. Het flexibele amoled-scherm van 6,55 inch zinkt weg in de smalle randen van de aluminium ‘bumper’ op het toestel. Het scherm ververst 120 keer per seconde, maar je kunt ook kiezen voor 60 keer als je je batterij wil sparen. Wel weerkaatst het scherm licht enorm, waardoor het moeilijk is om er goede foto’s van te maken. Dat weerkaatsen maakt het scherm ook iets minder aantrekkelijk om te bekijken in de felle zomerzon.

Mooie achterkant Het scherm mag wat tegenvallen, de achterkant van het toestel ziet er tof uit en valt op, waardoor veel mensen je vragen zullen stellen over je telefoon. Hoewel dat zeker leuk is en het uiterlijk deze telefoon een bijzonder exemplaar maken, missen we die frisse wind als het gaat om de software van het toestel. Het opvallende digitale lettertype van Nothing is overal zichtbaar in het besturingssysteem en dat ziet er tof uit, maar verder is het een vrij standaard ervaring.



Ergens logisch: Android bestaat al jaren en hierop heeft het zijn schil gebaseerd: het heeft het zelfs vrij minimalistisch gehouden. Een grote plus, want dat betekent dat je niet allerlei apps hebt die je niet wil hebben maar ook niet verwijderd kunnen worden. Tegelijkertijd is het echter niet heel spannend wat er verder ‘aan de binnenkant’ gebeurt.

Foto's maken met Nothing Phone Qua fotografie gaat Nothing Phone (1) helemaal niet slecht beslagen ten ijs. De twee 50 megapixelcamera’s aan de achterzijde zijn vooral als het zonnig is erg goed. Wordt het wat schemerig of zitten er alleen al wat wolken voor de zon, dan merk je dat de camera’s dezelfde soort camera’s zijn als in de gemiddelde OnePlus-telefoon: dan valt het tegen. Het eindresultaat is flets en hoewel de foto’s scherp zijn, weten ze niet een wow-effect te geven. De selfiecamera lijkt wat dat betreft wel beter: die kan namelijk ook in portretmodus kieken, waardoor je gezicht er wat meer uitspringt omdat de achtergrond is vervaagd.

Draadloos opladen De macro-lens doet zijn werk goed, zolang je hem niet te dicht op het onderwerp houdt. Hij heeft minimaal 4 centimeter afstand nodig om scherp te stellen, wat redelijk veel is. Daarnaast heeft het toestel een groothoeklens waarbij beelden in een hoek van 114 graden kunnen worden geschoten. Altijd handig voor mooie landschapsfoto’s of foto’s waarbij je in een nogal krappe ruimte staat. Met de batterij van 4.500 mAh kom je de gemiddelde dag wel door en je kunt het toestel draadloos opladen. Erg handig, want daardoor hoef je niet steeds je USB-C-kabel in het poortje te pluggen, waardoor die minder snel slijt.

Updatebeleid Nothing Nothing Phone (1) wordt voorzien van drie Android-updates, namelijk naar Android 13, 14 en 15, waardoor je er vanuit kunt gaan dat je nog wel even vooruit kunt met je telefoon. Beveiligingsupdates komen zelfs nog vier jaar lang uit voor het toestel. De Nothing Phone (1) is verkrijgbaar in het wit en zwart in verschillende samenstellingen qua opslag. Hij is verkrijgbaar vanaf 469 euro. Deze telefoon is zeker een fris toestel, vooral om te zien, maar ook dankzij zijn cleane versie van Android. Tegelijkertijd brengt deze midrange naast zijn led- en doorschijnende gimmicks verder weinig spannends om écht opgewonden van te raken. Een prima midrange-toestel dat prima foto’s kiekt en het leuk doet op feestjes, maar helaas qua binnenkant lang niet zo revolutionair is als Nothing pretendeert te zijn.