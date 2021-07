Nothing komt met transparante oordopjes Nothing Ear (1)

Er is een nieuw merk voor gadgets op de markt, gestart door mensen van OnePlus. Het merk heet Nothing en het eerste product zijn oordopjes. Opvallende oordopjes, want Nothing Ear (1) zijn volledig transparant. Zelfs het oplaaddoosje is transparant, zodat je meteen ziet of je je oordopjes er wel netjes weer in hebt gestopt.

Transparant Het idee van Nothing is dat het heel transparant wil zijn. Letterlijk door de producten transparant te maken, maar ook door te zorgen voor een naadloze link tussen Nothing-producten en je smartphone. Het kiest er dan ook niet voor om met een specifiek merk samen te werken: de oordopjes kunnen op alle huidige telefoons met Bluetooth worden gebruikt. Nothing meent dat de consument niet meer enthousiast is over tech, zoals we dat waren bij de eerste iPod. Het hoopt met zijn producten datzelfde gevoel te creëren en doet dat in eerste instantie met de introductie van Nothing Ear (1), de transparante oordopjes. Niet dat er nog geen oordopjes bestaan, maar Nothing wil zorgen dat ze zo comfortabel zijn, dat ze als ‘niets’ voelen en dat het gaat om de audio. Klinkt wat tegenstrijdig: er is immers juist heel veel werk gaan zitten in het transparant maken van het ontwerp.

Oordopjes Wat je van het uiterlijk vindt, dat is persoonlijk. Sommige mensen vinden een transparant ontwerp juist goedkoop lijken, terwijl anderen deze bijzondere look juist kunnen waarderen. Er moeten ook andere keuzes gemaakt worden door een fabrikant, want elk onderdeel moet er perfect uitzien en symmetrisch zijn. Er moet andere lijm worden gebruikt om te zorgen dat alles transparant blijft, terwijl die lijm tegelijkertijd enorm goed en langdurig moet werken. Je kunt alles zien, dus Nothing kan niets verborgen houden. Hierdoor moest bijvoorbeeld de magneet op een andere plek worden gedaan. Tegelijkertijd zijn er texturen aangebracht, om te zorgen dat het product er beter uitziet als het licht erop valt. Nieuwsgierig welk oordopjes links of rechts is? Je kunt geen L of R op de Nothings vinden, want je moet afgaan op de kleur. Die met een rood element is rechts en wit is links.

Nothing Ear (1) Het is tegenwoordig een must geworden in oordopjes: noise cancellation. Nothing Ear (1) is getraind met 1 miljoen geluidscombinaties om goed het verschil te herkennen tussen jouw stem en achtergrondgeluiden. Het is mogelijk om het omgevingsgeluid tijdelijk aan te zetten door even je hand op het oordopje te houden. Met noise cancellation aan gaan de oordopjes 4 tot 5 uur mee, of 25 uur als je ze af en toe in de case stopt voor extra laden. Zonder noise-cancelling kijk je naar 6,5 uur luistertijd of 34 uur met de case, mede dankzij Bluetooth 5.2, dat sneller werkt. Het is mogelijk om de case draadloos op te laden. Tien minuten laden betekent dat je weer één uur kunt luisteren. Ben je je oordopjes kwijt, dan kun je via de Nothing-app kiezen voor ‘Find my earbuds’. Ze kunnen een gillerig geluid maken zodat je ze altijd -en apart van elkaar- kunt vinden. Zeker omdat oordopjes vrij klein zijn, komt het regelmatig voor dat je uit het oog verliest. Sowieso is de app handig, want hiermee kun je instellen welk gebaar wat betekent. Zo kun je ervoor kiezen dat één keer tikken op je linkeroordopje iets anders doet dan één keer tikken op je rechteroordopje. Nothing is van plan om in de toekomst meer gadgets op de markt te brengen en mogelijk zelfs een smartphone. Voor nu start het bedrijf met Nothing ear (1)-oordopjes, die vanaf zaterdag 31 juli voor 99 euro te koop zijn.