​Dit zijn ze: de nieuwste draadloze oordopjes van Sony

Draadloze oordopjes zijn here to stay. We kunnen eigenlijk al niet meer zonder, want het is gewoon hartstikke fijn om onze handen vrij te hebben terwijl we muziek afspelen of telefoneren. Daarnaast is het een groot voordeel dat ook oordopjes tegenwoordig beschikken over een noise cancelling-functie. Een van de voorlopers op dit gebied is Sony. De koptelefoons en True Wireless oordopjes staan bekend om hun industry leading noise cancelling. De nieuwste draadloze oordopjes van het merk zijn onlangs gelanceerd. Sony’s WF-1000XM4 oortjes zijn nog beter dan zijn voorganger en wij vertellen je graag wat de voordelen en verbeteringen zijn van deze True Wireless oortjes.



Sony WF-1000XM4 draadloze oordopjes

De nieuwe oordopjes beschikken, net als de WH-1000XM4 koptelefoon, over industry leading noise cancelling. Op elk gewenst moment zet je daarmee de omgevingsgeluiden ‘uit’. Ideaal als je bijvoorbeeld in een luidruchtige omgeving zit en geconcentreerd wil werken. Of wanneer je de harde geluiden in een trein of vliegtuig wil dempen. Daarmee houd je de volledige focus op muziek of andere audio. Deze oordopjes zijn de opvolger van de WF-1000XM3 en zoals we van het merk gewend zijn, hebben ze weer allerlei verbeteringen doorgevoerd. De belangrijkste verschillen ten opzichte van zijn voorganger: