Met deze noise cancelling headphones kun jij je altijd focussen

Sluit je af van de buitenwereld - het draait nu om jou en je muziek. Geen lawaai, geen snoeren, geen afleidingen. Alleen uitzonderlijk geluid, toonaangevende ruisonderdrukking en urenlang pure luistervrijheid. Meer weten? Check dan onderstaande video. Daaronder alle info over de WH-1000XM3-hoofdtelefoon, de WI-1000XM2-oortelefoon of de WF-1000XM3-draadloze oordoppen.

Hoe gezellig het ook is met je collega’s of in een drukke trein, soms heb je even een hyperfocusmodus nodig om een bepaalde taak af te ronden. Nu kun je dan een Flowy op je laptop zetten en hopen dat mensen hem opmerken, maar dan hoor je alsnog veel geluiden om je heen die enorm kunnen afleiden. De techniek staat voor alles, want met deze noise cancelling headphones is dat verleden tijd.

De kunst van de noise cancelling koptelefoon is dat deze niet alleen in staat is om storend achtergrondgeluid weg te filteren, maar daarbij het geluid wat je wél wil horen perfect af te spelen. De high end Sony WH-1000XM3 is voorzien van een stevig staaltje ruisonderdrukking, terwijl de kwaliteit van het geluid dat je wél wil horen excellent is. Iemand die echter naast je staat en gericht tegen jou praat is wel te horen, want deze noise cancelling is slimmer dan je denkt. De koptelefoon is ideaal voor een lange vlucht of een pittige trein- of busreis, want hij legt je oren in de watten. Het comfort zit hem niet alleen in het uitfilteren van het geluid, maar ook in het dragen. De drivers zijn groot en de kussens zijn comfortabel. Je muziek klinkt bovendien fantastisch, of je hem nu draadloos gebruikt of met een kabel. Niet dat je die laatste vaak nodig hebt met zijn standbytijd van 20 uur. Je zal er bovendien je telefoon vaker links laten liggen, want je kunt via de oorschelp je Sony-app bedienen.

Waar je de Sony WF-100XM3 vooral gebruikt als je er even goed voor kunt gaan zitten, zijn de WF-1000XM3 ideaal voor mensen die juist gaan bewegen. Even een wandeling door de stad, maar ook een trip met het openbaar vervoer waarbij je moet overstappen: de WF-1000XM3 zitten in je oren en je muziekbeleving gaat naadloos door. Het zijn in-ear-oordopjes, dus geen flinke koptelefoon, met als voordeel dat ze ook makkelijk in je tas of jaszak passen. Ook deze oordopjes zijn voorzien van noise cancelling, wat niet alleen als voordeel heeft dat je ruis kunt uitschakelen: je hoeft je muziek niet meer zo hard te zetten om het omgevingsgeluid te overstemmen. En dat is uiteindelijk beter voor je gehoor. Je kunt deze in-ears na één keer opladen acht uur gebruiken en ze vervolgens in de oplaadhoes weer van de nodige energie voorzien. Dankzij de geïntegreerde microfoon ben je ook prima verstaanbaar als iemand je opbelt. Met een druk op de knop aan de zijkant van het oordopje kun je een telefoontje beantwoorden.

3. Sony WI-1000XM2

Hoewel de WF-1000XM3 niet zomaar uit je oren zullen vallen, is het niet aan te raden er heel veel mee te bewegen. Daar heeft Sony de WI-1000XM2 voor ontwikkeld. Deze oordopjes zijn in-ear, maar bevatten een draad en een nekband om te zorgen dat je ze niet kwijtraakt en om ze lekker licht te houden. De oordopjes zelf zijn voorzien van magneten, waardoor ze als een ketting dragen als je ze allebei uit je oren haalt. Bovendien stopt de muziek automatisch met spelen wanneer de magneten elkaar vinden, dus ze zijn niet alleen handig om te zorgen dat je kabels niet door de war gaan. Deze oordopjes zijn erg comfortabel voor bijvoorbeeld je fietstocht naar werk of studie, maar kunnen ook bij diverse sporten worden gebruikt. Het voordeel van de nekband is bovendien dat er knoppen inzitten, waardoor je je telefoon kunt opnemen of een liedje kunt skippen of pauzeren. Er zijn meer in-ears van dit model, maar die ondersteunen vaak geen LDAC. WI-1000XM2 doet dat wel, wat betekent dat je ook hi-res audiobestanden kunt beluisteren precies zoals ze bedoeld zijn. Ze gaan ook lang mee: op één keer opladen kun je 10 uur luisteren, maar ze zijn in 15 minuten alweer zo ver opgeladen dat je met gemak nog een uur kunt luisteren. Bovendien zijn ook deze oordopjes noise cancelling, wat je kunt aanzetten door de Sony Connect-app te gebruiken.

Kortom, voor alle situaties is een goede ruisonderdrukkende koptelefoon of in-earset beschikbaar. Deze slimme apparatuur wordt bovendien regelmatig geüpdate met de laatst beschikbare software. Check dus altijd of je helemaal bij bent in de Sony Headphones Connect-app.

Prijs: €329



Klik hier om de Sony WF-1000XM3 direct te bestellen.