​Huawei Freebuds 4 maken een fietstocht stukken beter

Huawei heeft recent allerlei nieuwe smartwatches aangekondigd en daarmee ook het nieuwe besturingssysteem HarmonyOS. Echter komt het Chinese techbedrijf met nog iets nieuws: de oordopjes Freebuds 4. We hebben gesport, gefietst en videomeetings gehouden en dit zijn onze bevindingen.

Huawei Freebuds 4 Freebuds 4 zijn draadloze oordopjes, wat betekent dat ze regelmatig moet opladen om ze te gebruiken. Via Bluetooth maken ze contact met je telefoon (paren doe je door ze in de bewaarcase te laten zitten en op het zijknopje te drukken) en afhankelijk van welk type telefoon je hebt kun je zelfs weten of het klepje al dan niet openstaat. Het paren is zo gedaan en elke keer dat je de oordopjes vervolgens uit de case haalt, maken ze automatisch verbinding met je telefoon. Deze oordopjes zijn waarschijnlijk niet de eerste oordopjes waar je aan denkt bij sporten, omdat ze in tegenstelling tot de Freebuds 4i-variant (en uberhaupt alle Freebuds i-varianten) niet in-ear zijn. Er zitten geen rubbertjes op waarmee je ze in je oor klemt. Freebuds 4 lijken meer op de oude iPod-oordopjes, maar dan draadloos. Dat betekent dat je ze goed met iemand anders kunt delen, maar ook dat er wel wat geluid verloren gaat. Bij in-ears is je oor afgesloten dus krijgt je trommelvlies alle tonen te verwerken. Bij deze oordopjes is dat niet zo, waardoor mensen om je heen last kunnen hebben van je muziek. Luister je erger op een vrij normaal volume, dan zal je merken dat mensen niet zo makkelijk kunnen meeluisteren.

De i-variant Ik prefereer zelf de i-variant van de Freebuds, omdat deze steviger in het oor vastzitten en er geen (of tenminste, heel weinig) geluid doorsijpelt naar buiten toe. Zeker als je lang haar hebt, oorbellen draagt en mondkapjes op moet, dan is de kans dat je Huawei Freebuds 4 kwijtraakt enorm groot. Ik heb ze mede door die ‘stokjes’ in het ontwerp al meerdere malen op de grond laten kletteren. Gelukkig kon ik ze elke keer weer vinden, maar als je het niet door hebt of je ze niet kunt vinden als ze eenmaal zijn gevallen, dan ben je wel veel geld kwijt. Geef mij dus liever in-ears, die wat steviger op hun plek blijven zitten. Ik ken echter ook veel mensen die juist niet van in-ears houden, waardoor ze juist graag gewone Freebuds gebruiken. Bijvoorbeeld omdat de vorm van hun oor anders is. Er zijn ook wel grote verbeteringen op te merken aan deze nieuwe oordopjes. Zo hebben Freebuds 4 een ietwat aangepast ontwerp, waardoor ze niet zo fluiten als je op de fiets zit. Dat was bij Freebuds 3 wel anders, daar overstemde het geluid soms zelfs je muziek op het hoogste volume. Ook kun je er in principe wel mee sporten, als je niet constant aan het springen bent of met je hoofd zwaait. Actieve noise cancelling Wat verrassend genoeg erg goed werkt is de actieve noise cancelling van Freebuds 4. Die is merkbaar beter dan eerst en is sowieso heel fijn als je bijvoorbeeld in de trein zit of thuis even niet gestoord wil worden door borende buren, gillende kinderen of partners die videocalls hebben. De noise cancellation is beter geworden omdat er nu twee microfoons worden gebruikt om het omgevingsgeluid te detecteren. Je kunt de oortjes even aanraken om de noise cancellation in of uit te schakelen, maar ook om een liedje op pauze te zetten. Helaas: het skippen van een nummer kan niet via de oordopjes -en dat is een flinke min-. Hetzelfde geldt voor het regelen van het volume, ook dat moet je op je telefoon doen en dat is toch wat onhandig op de fiets.

Geen geskip Naast dat je dus wat druk voelt om voor een fietstochtje wel de perfecte playlist aan te zetten zodat je niet hoeft te stoppen -of stiekem rijdend je telefoon tevoorschijn te halen, met alle boeterisico’s van dien-, is er nog iets waar je rekening mee moet houden. De accuduur van Freebuds 4 zijn niet indrukwekkend. Hoewel de oplaadcase je nog eens 22 uur extra batterijduur geeft, hebben de Freebuds 4 zelf een accuduur van 4 uur, als noise cancelling uit is. Ingeschakeld loopt dat flink terug, naar slechts 2,5 uur. Dat is jammer, want het geluid is erg goed. De bas klinkt goed door in de muziek, die sowieso rijk en vol klinkt. Qua audio zijn deze oordopjes dan ook zeker hun adviesprijs van 150 euro waard, het is alleen de vraag of je liever in-ears wil en of je misschien lang haar hebt dat het soms extra moeilijk maakt om de oordopjes niet kwijt te raken, omdat de oortjes snel verstrikt raken in je haar.

Oordeel over Huawei Freebuds 4 Deze oordopjes zijn inderdaad een verbetering ten opzichte van hun directe voorgangers. Zeker als je veel fietst (maar niet te lang achter elkaar) dan zijn deze oordopjes wat betreft het geluid erg goed. Zorg wel dat je een fijne playlist opzet, waarin je niets hoeft te skippen, want dat is helaas een mogelijkheid die Huawei nog niet aan zijn oordopjes heeft toegevoegd. De noise cancellation van deze oordopjes is zeer goed, dus mocht je ze voor werkmeetings moeten gebruiken, of simpelweg om de werkmeetings thuis van je partner niet te hoeven horen, dan helpen deze oordopjes je daar zeker weten mee.