Nothing Phone (1) aangekondigd: doorzichtige eyecatcher

Nothing heeft zijn eerste telefoon aangekondigd: Nothing Phone (1). Het wil de hype die is ontstaan waarmaken en de mensen die denken dat het slechts een iPhone-look-a-like is overtuigen dat het niet zo is. Het wil sowieso dat mensen weer gehyped zijn over gadgets. Dat proberen ze niet alleen met vrolijke parkieten en een papegaai, maar ook met een doorzichtig toestel dat goed beslagen ten ijs lijkt te komen.

Nothing Nothing is nog niet bekend in de telefoonwereld: althans, het is opgestart door OnePlus-oprichter Carl Pei, maar tot nu toe heeft Nothing alleen oordopjes gemaakt. Deze oordopjes zijn opvallend door hun doorzichtige case en doorzichtige ontwerp. Hetzelfde ontwerp is gekozen voor de smartphone van Nothing, wat vrij veel voeten in aarde heeft. Normaal kan een fabriek redelijk slordig en redelijk donkere lijm gebruiken om een toestel te maken, maar met een doorzichtige telefoon zal in dat ontwerpproces veel beter moeten worden nagedacht over wat waar zit en of het niet bijvoorbeeld over een tijdje alsnog gaat verkleuren. Met zijn platte aluminium randen, symmetrie en grootte doet hij denken aan een Apple iPhone 12. Echter is hij daarnaast voorzien van ledjes. Er zitten 900 witte ledjes in die kunnen oplichten als je telefoon gaat, als je batterij wordt opgeladen of als er een melding binnenkomt. Ontwerp is belangrijk bij Nothing, maar is het een gimmick? Hopelijk is het niet het enige: hoe zit dit toestel in zijn specificaties?

Draadloos opladen Het apparaat heeft een USB-C-poort om de 4.500mAh-accu op te laden (al wordt een oplader niet meegeleverd), maar Nothing Phone (1) kan ook draadloos opladen. Daarnaast is het in staat andere toestellen draadloos op te laden (bijvoorbeeld het eerste item van Nothing, de oordopjes). Verder zijn de specificaties goed, maar niet zodanig dat je van je stoel valt. Logisch, want deze telefoon is geen iPhone-prijs: het gaat om een middenklasse toestel. Er zit dan ook een Snapdragon 778+-chip in van Qualcomm (het broertje van de processor die in de Samsung Galaxy A52s zit). Het instapmodel heeft 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Het scherm is 6,55 inch en heeft een resolutie van 2.400 x 1.080 pixels. Met de verversingssnelheid zit het goed: dit is of 60 Hz of 120 Hz. Het scherm kan meer dan een miljard kleuren weergeven en bevat amoled-technologie, zodat die kleuren er ook echt uitkomen (en het zwart echt zwart is). Aan beide platte kanten van het toestel is gorillaglass toegevoegd, zodat hij minder snel beschadigd raakt.

Nothing OS Aan de achterzijde vind je twee camera’s: een 50 megapixel hoofdcamera en een 8 megapixel groothoeklens, waarmee je ook macrofoto’s kunt maken. Aan de voorzijde zit nog een selfiecamera van 16 megapixel. Er zit een vingerafdrukscanner in het scherm, maar er is ook gezichtsherkenning aanwezig voor ontgrendeling met je gezicht. Het toestel draait op een Nothing-schil van Android 12 genaamd Nothing OS, dat lijkt op OxygenOS. Dat kan nog wel eens spannend worden: veel OnePlus-fans lopen nu weg bij het merk omdat het zijn besturingssysteem laat samensmelten met ColorOS van Oppo. Misschien kan Nothing in dat gat springen door een besturingssysteem te maken zoals het oude van OnePlus, dat zo enorm populair was bij de achterban.

Minimalisme Het bedrijf belooft vooral minimalisme: het apparaat moet snel zijn, er moet niet allemaal reclame op staan (of verplichte apps) en hij moet naadloos samenwerken met andere technologie. In ieder geval belooft Nothing drie grote Android-updates, plus vier jaar lang een beveiligingsupdate. Nothing Phone (1) heeft een IP53-rating en dat betekent dat hij water- en stofbestendig is. Het toestel is nu te bestellen voor een adviesprijs vanaf 469 euro in zowel wit als zwart. Het toestel verschijnt op 21 juli. Er is ook een 8GB/256GB-variant ie 499 euro kost en een soort ultra-model met 12GB/256GB voor 549 euro (maar die laatste komt pas later).

Middensegment Een nieuwe smartphone van een nieuwe smartphonebouwer: dat is interessant. Het is ons inziens slim dat Nothing niet kiest voor het hogere segment. Niet alleen omdat mensen nu over het algemeen minder te besteden hebben door stijgende kosten, maar ook omdat veel mensen tegenwoordig kiezen voor een midrange toestel. Helaas is dat onder andere omdat high-endtelefoons simpelweg niet meer met zodanig bijzondere specificaties of foefjes komen om de moeite waard te zijn. Het lijkt er vooralsnog op dat Nothing met zijn telefoon vooral een degelijk, goedwerkend apparaat wil presenteren dat ook nog eens opvalt, waardoor het zowel een hip toestel is, als een betrouwbaar en betaalbaar toestel. Of dat echter ook in de praktijk zo is of dat het toch echt een toestel van niks is, dat moeten we nog ondervinden.