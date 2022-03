Eerste smartphone van niks komt deze zomer

Nothing is niet niks… pfff, daar heb ik lang over moeten nadenken zeg… not! Ok, serieus nu. De mede-oprichter van OnePlus, Carl Pei, startte vorig jaar Nothing, een nieuwe fabrikant van slimme gadgets. Kort daarna verscheen ook al het eerste product, Nothing Ear. Precies, oordopjes, maar dan wel met een opvallend design. Ze zijn namelijk (half) doorzichting. Dat Nothing uiteindelijk ook met een smartphone op de proppen zou komen, was natuurlijk geen verrassing. Ik bedoel: Carl Pei. Gisteren heeft het bedrijf de komst van de eerste ‘smartphone van niks’ bevestigd. Die heeft, heel toepasselijk, de naam Phone 1 gekregen.

De smartphone moet weer opwindend worden

Het toestel zal deze zomer op de markt verschijnen. Volgens Pei wordt dit de smartphone die smartphones weer spannend en opwindend zal maken. Want, en daar heeft hij wel gelijk in, de afgelopen jaren zijn smartphones fantasieloos. En de innovatie is er ook wel uit. Nothing wil dat veranderen. Of ze daar in zullen slagen? Dat zal de toekomst moeten leren.

Tijdens een online event werden al diverse details van de Nothing smartphone onthuld. Maar niet voordat Carl Pei een verhaal hield over het ontstaan van het nieuwe bedrijf, de toekomst en vooral ook de tegenwerking die het bedrijf in zijn startup fase kreeg. Niet alleen van een pandemie, maar ook van de concurrentie die volgens Pei leveranciers onder druk gezet hebben om geen zaken te doen met Nothing.

Enfin, nu lijkt het moment dat de eerste Nothing smartphone verschijnt dan toch dichterbij te komen. Volgens Pei heeft het ecosysteem van Nothing een open structuur. Daar kunnen, behalve de eigen producten en diensten, ook ‘concurrenten’ of andere fabrikanten bij aansluiten. Tijdens de presentatie werd ook een afbeelding van de smartphone getoond. Daarop lijkt het toestel voorzien te zijn van een halfdoorzichtig design en dezelfde dot-matrix UI als de oortjes van Nothing. Opvallend is ook het schijnbaar écht volledig randloze scherm.