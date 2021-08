​Review Nothing Ear (1)-oordopjes: Beter iets van niets

Een nieuw merk op de markt, daar moet je lef voor hebben. Zeker als je je eerste product introduceert in het oordopjessegment, want daar zijn er al tientallen jaren een heleboel van. Nou, here’s Nothing: OnePlus-oprichter Carl Pei wil met Nothing niet alleen oordopjes maken, maar misschien zelfs smartphones. Laten we rustig beginnen: hoe bevallen de oordopjes?

Nothing Ear (1) Nothing Ear (1) komt in een grappige verpakking. Enorm compact en strak, die je met een rood openingslint moet openen. In het doosje vind je oorrubbertjes in andere formaten, een USB-C-kabel om te kunnen opladen (wel zonder stekkerblokje) en een boekje met informatie over de oordopjes. Het is allemaal uitgevoerd in zwart papier en karton en ziet er erg fijn en compact uit. Daarnaast vind je natuurlijk ook in het doosje waar het allemaal om gaat: de oordopjes en hun oplaadcase.

Lekker transparant Eén van de unique selling points van Nothing Ear is de transparantie. Enerzijds is het grappig om te zien hoe een oordopje er van binnen uitziet, anderzijds is het handig om een doorzichtige case te hebben, want het overkomt oordopgebruikers regelmatig dat ze netjes de case opladen, maar vergeten te checken of er wel oordopjes inzitten. Dat probleem heb je bij de case van Nothing Ear (1) niet, maar ik raad je wel aan je huisgenoten te vertellen dat dit plastic doosje technologie is, en niet een verpakking die wel kan worden weggegooid. Een opruimerige huisgenoot zou het namelijk zomaar in de prullenbak gooien. Niet dat het geen stevig plastic is of mooi design, maar deze fout kan zeker worden gemaakt. De oplaadcase is trouwens wel erg groot. Iedereen die ik de oordopjes met hun case liet zien, vroeg zich af waarom er zoveel ruimte tussen de oordopjes zit. Ik heb zelf ook nog steeds niet helemaal door hoe je de oordopjes in één keer goed in de case doet. Vaak stop ik ze toch net even verkeerd erin. Het is milliseconden werk, maar het terugplaatsen van de oordopjes is niet heel intuïtief. Daarnaast moet je ook goed kijken welke een rode stip heeft en een witte, want dat betekent welke links of rechts is en dat maakt uit bij het opladen.

Actieve noisecancelling Tijd om deze oordopjes met actieve noisecancelling uit te proberen. Het geluid is voor de 99 euro die deze oordopjes kosten helemaal niet slecht. Het volume is goed, de oordopjes liggen goed in het oor en ze klinken prima. Waar ik tegenaan ben gelopen is dat ik ze wel wat schel vind. Ik ben een beetje een bassjunkie, want ik luister veel hiphop, Afrobeat en RnB en soms vond ik dat het toch -zeker op hoog volume- wat scheller werd dan ik gewend ben van de oordopjes die ik normaliter gebruik, de Sennheiser CX True Wireless (die in dezelfde prijsklasse zitten, maar lang niet zo mooi zijn qua design). Wat ik wel lastig vind, dat is dat deze oordopjes net als die van Apple en Huawei ‘stokjes’ hebben. Hoewel ze er daardoor mooier uitzien in je oor, zie ik er liever uit als Shrek, zoals met die Sennheisers. Dat is niet zozeer omdat ik dat charmanter vind (juist niet), maar met alle mondkapjes van tegenwoordig -en mijn lange haar- komt het regelmatig voor dat een draad of pluk achter dat uitsteeksel blijft hangen en zo het oordopjes uit mijn haar torpedeert. Ook fluiten de oordopjes wat in de wind op de fiets, al helpt het vaak wel om ze net even anders in je oor te doen. Gelukkig kun je ze in de regen in je oren houden, want ze hebben een IPX4-rating en kunnen dus wel tegen een spatje water.

Beetje schel Even terug naar de audiobeleving, want ik had gehoopt dat ik wat meer bass kon krijgen dankzij de bijbehorende app. Gelukkig kreeg ik daarin gelijk, want als je het geluid personaliseert dan kun je meer bas aanzetten. Sowieso punten voor de app, die heel eenvoudig en duidelijk in elkaar zit. Echter blijf ik het geluid wat schel vinden af en toe, wat je bijvoorbeeld merkt als Sean Paul rapzingt in het nummer Exotic Race. Je went er wel aan, maar ik vind het niet altijd prettig. Dan is er natuurlijk nog de actieve noisecancelling. Ik heb hem altijd op hoog staan en dat doet hij zeer goed. Je kunt in de app instellen hoe je de oordopjes wil bedienen, dus wat er moet gebeuren als je drie keer tapt op links of op rechts (dat kan verschillend zijn per kant). Ik ben geen gigantische fan van drie keer tappen, omdat het er een beetje gek uitziet en vaak misgaat, waardoor ik dan niet een nummer skip maar op pauze druk. Ook heb ik het idee dat hij niet altijd begrijpt dat ik op hem tap.

Ruis op de lijn Daarnaast heb ik ook een paar keer ervaren dat hij een enorme storing lijkt te hebben met de connectie naar mijn (OnePlus-)telefoon. Dan hapert hij een paar keer echt flink, soms compleet met storingsgeluiden. Het kan aan mijn slechte wifi liggen en het duurde niet lang, maar het is iets wat ik nog nooit met andere oordopjes heb ervaren. Verder is het paren van deze oordopjes trouwens heel makkelijk met de knop op de case: ze werken met allerlei apparaten samen. Naast de schelle tonen en die hapering af en toe, heb ik eigenlijk geen klachten over deze oordopjes. Ze hebben een spannend design en je ziet dat Nothing het inderdaad wel een beetje anders aanpakt. Je kunt de oordopjes met hun case draadloos opladen, je kunt ze snelladen waarbij je al gauw weer een uur kunt luisteren en sowieso bieden ze zonder noise cancelling een halve werkdag luisterplezier. Ze zitten ook nog eens heel comfortabel in je oor, waardoor je ze ook met gemak zoveel uur in wil houden.