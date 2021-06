​OnePlus-oprichter start Nothing: eerste product zijn oordopjes

Even helemaal niks: OnePlus-medeoprichter Carl Pei heeft een nieuw bedrijf gestart genaamd Nothing. Nothing maakt echter niet niets: het eerste product zijn draadloze oordopjes en deze verschijnen op 27 juli.

Hoewel het allemaal gloednieuw en spannend klinkt, is die releasedatum van 27 juli niet ideaal. Eigenlijk was het plan om een maand eerder op de markt te komen. Waarom die maand nodig was, dat is niet helemaal duidelijk, CEO Carl Pei gaf aan dat het bedrijf nog wat puntjes had om te af te maken. Het is misschien niet de droomstart van Nothing, maar de hype rondom het merk is al vrij groot.

Nothing is een hype Komt het door de grappige en toch stoere naam? Is het omdat het bedrijf is opgericht door iemand die hielp OnePlus succesvol maken? Waarschijnlijk is het een combinatie vna die twee. Maar er is ook nog iets anders: er zit een belangrijke gedachte achter de producten van Nothing, die verder gaat dan het opvallende uiterlijk ervan. Nothing wil vooral dat de producten van het merk naadloos met elkaar werken. Op zich is dat voor oordopjes al een uitdaging, omdat je hierbij altijd te maken hebt met een connectie met een product dat niet van Nothing is. Echter hoopt het merk snel uit te breiden naar meer markten, want het wil zelfs smartphones gaan maken. Voor nu is het in ieder geval van plan om flink te concurreren met JBL, Bose, Sony en zelfs OnePlus.

Draadloze oordopjes De Nothing Ear (1) zijn draadloze oordopjes, Pei heeft er wel een afbeelding van gestuurd, maar die is erg abstract en lijkt enorm te zijn ingezoomd. Stiekem gaan we ervan uit dat het wel iets bijzonders moet zijn, want de merken waarmee het wil concurreren zijn groot, hebben al jaren producten op de markt gebracht en dat maakt de uitdaging om met je kop boven het maaiveld uit te steken nog groter. Nothing lijkt echter te zijn gestart om precies dat te doen. De startup kon al meteen rekenen op grote investeringen van onder andere de investeringsmaatschappij van Google en de bedenker van Apple iPod. In februari bracht een investeringsronde 12 miljoen euro op en dan is er nog een fan-initiatief waar Carl Pei het voor elkaar kreeg om 1,2 miljoen dollar op te halen. Kortom, veel mensen lijken enorm te zijn overtuigd door wat Nothing te bieden heeft, en dat is -blijkbaar- niet niks.