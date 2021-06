​Oppo en OnePlus gaan samen, maar blijven los bestaan

Het is een wat ingewikkeld verhaal, maar Oppo en OnePlus gaan samen. De twee telefoonbedrijven hadden al veelvuldig samenwerkingen, maar integreren nu helemaal. Bijna helemaal, want OnePlus blijft wel als separaat telefoonmerk bestaan.



OnePlus en Oppo gaan samen

Het is moeilijk om te plaatsen wat we van dit nieuws vinden: OnePlus en Oppo werken al langer samen aan smartphones, want ze delen bijvoorbeeld al enige tijd de afdeling Research & Development. Tegelijkertijd startte OnePlus als een telefoonbedrijf dat het helemaal anders deed en naar de community luisterde: het werd zelfs opgestart door een ex-Oppo-topman. Inmiddels zien we dat de telefoons van OnePlus steeds meer homogeen worden met die van de concurrentie: zowel in uiterlijk, in kunnen als in prijs. Sterker nog, de OnePlus Nord N die vorig jaar verscheen is een exacte kopie van een Oppo-telefoon, maar dan met een OnePlus-logo erop.

Wat opvalt aan de berichtgeving, dat is dat het niet zozeer vanuit Oppo komt, maar vooral vanuit het kleinere OnePlus. CEO Pete Lau kondigde aan dat OnePlus zich nu op een kantelpunt bevindt en naar de toekomst toe is het verstandig om als team en merk in te spelen op de huidige ontwikkelen. Vandaar dat het de organisatie “verder integreert met Oppo”. Of dit invloed heeft op de banen van mensen die op dezelfde afdelingen werken, dat is nog onbekend. In ieder geval heeft Lau gezegd dat hij verwacht dat updates nu sneller en beter naar toestellen komen.