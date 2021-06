OnePlus Nord CE 5G ziet het daglicht

Het zat er al aan te komen dat OnePlus een dezer dagen een nieuwe, betaalbare, smartphone aan ging kondigen. Welnu, vandaag heeft de Chinese fabrikant inderdaad een nieuwe variant van de Nord onthuld; de Nord CE 5G. En met die CE duiden ze niet op het Europese keurmerk voor producten. Het staat voor Core Edition, wat volgens de fabrikant betekent dat de focus van het toestel op de ‘kern van de Nord-serie’ ligt.

Dat klinkt spannend, maar kijkend naar de specificaties en prijskaartjes liggen de verschillende uitvoeringen van de Nord CE 5G op het niveau van het instapmodel van de ‘standaard’ Nord en de Nord N10 5G.

Mid-range specificaties

Het toestel is onder anderen uitgerust met een 6,43 inch 90Hz AMOLED scherm. Dat scherm heeft een 20:9 beeldverhouding bij een resolutie van 2400 x 1080 pixels. Hij wordt aangedreven door de 2.2GHz octacore Qualcomm Snapdragon 750G processor met 5G ondersteuning. Aan de achterzijde prijken drie camera’s. De primaire camera heeft een standaard lens met 64 megapixels. Daarmee kan ook video in 4K (tot 30fps) opgenomen worden. De tweede camera is een 8 megapixel groothoek model en de derde camera is een dieptesensor. Aan de voorzijde zit dan nog een 16 megapixel camera voor selfies en videobellen.