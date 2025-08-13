5 manieren om je vrienden terug te vinden op een festival

Dit weekend is het weer tijd voor Lowlands, maar ook op kleinere festivals kun je elkaar heel eenvoudig kwijtraken. Reggaelake bijvoorbeeld, of Latin Village. Je hebt in een groep altijd wel iemand die een soort dromer is en dan na ‘even te gaan plassen’ ineens toch besloten heeft eten te halen. Klaar ben je ermee, want jij staat weer een kwartier je tijd te verdoen met zoeken (of misschien nog wel langer). Maak het jezelf makkelijk en gebruik deze 5 manieren om je verdwaalde vrienden terug te vinden op een festival.

Deel je locatie via WhatsApp of Google Maps

De meest voor de hand liggende manier om je vrienden te localiseren, dat zit al in het woord: je locatie delen. Het kan heel makkelijk via WhatsApp en je kunt dat 8 uur lang aanzetten per keer, dus dat is een lekker lange tijd. Wil je er liever niet aan hoeven te denken dat je weer opnieuw dat delen aanzet, dan kun je het ook via Google Maps regelen met als optie ‘tot ik het weer uitzet’. Google Maps laat je dan je locatie met specifieke mensen delen tot je het zelf weer uitschakelt. Houd er wel rekening mee dat het door drukte op een festival soms niet geweldig werkt. Dus het is handig om ook een van de onderstaande dingen te doen voor de zekerheid.