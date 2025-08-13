5 manieren om je vrienden terug te vinden op een festival

Dit weekend is het weer tijd voor Lowlands, maar ook op kleinere festivals kun je elkaar heel eenvoudig kwijtraken. Reggaelake bijvoorbeeld, of Latin Village. Je hebt in een groep altijd wel iemand die een soort dromer is en dan na ‘even te gaan plassen’ ineens toch besloten heeft eten te halen. Klaar ben je ermee, want jij staat weer een kwartier je tijd te verdoen met zoeken (of misschien nog wel langer). Maak het jezelf makkelijk en gebruik deze 5 manieren om je verdwaalde vrienden terug te vinden op een festival.
De meest voor de hand liggende manier om je vrienden te localiseren, dat zit al in het woord: je locatie delen. Het kan heel makkelijk via WhatsApp en je kunt dat 8 uur lang aanzetten per keer, dus dat is een lekker lange tijd. Wil je er liever niet aan hoeven te denken dat je weer opnieuw dat delen aanzet, dan kun je het ook via Google Maps regelen met als optie ‘tot ik het weer uitzet’. Google Maps laat je dan je locatie met specifieke mensen delen tot je het zelf weer uitschakelt. Houd er wel rekening mee dat het door drukte op een festival soms niet geweldig werkt. Dus het is handig om ook een van de onderstaande dingen te doen voor de zekerheid.
Het is ontzettend ouderwets, maar wel effectief. Zeg van tevoren tegen elkaar dat de eettent van Friethoes of een specifieke paal van de Bravo het meeting point is. Ben je elkaar kwijt, kom dan daar naartoe. Vind je dat onhandig en laat je mensen liever wat vrijer, dan kun je ook afspreken om bij het elkaar kwijtraken pas naar die plek te gaan op een bepaald tijdstip, maar dat is wel wat minder gezellig voor het groepsgevoel. Het handigste is gewoon te weten wat het meeting point is, dat als je alles kwijt bent, je telefoon leeg is en je echt niet meer weet waar je het moet zoeken, je in ieder geval dus wel van 1 ding weet waar je het kunt vinden: het meeting point dus.
Als de technologie niet heel geweldig werkt, dan kun je ook een foto proberen te sturen. Als de masten het niet te druk hebben, dan kun je op die manier heel makkelijk laten zien waar de personen je ongeveer kunnen vinden. Zeker in een grote menigte voor een podium kan het helpen als je juist van een herkenbaar punt (of misschien wel heel lang mens met gekleurd haar) een foto maakt, zodat je vriend weet: als ik die zie, dan ben ik in de buurt. Wel moet je iemand mogelijk even op weg helpen waar je ongeveer bent, bijvoorbeeld bij welke tent, zodat iemand niet helemaal opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.
Dit is natuurlijk gek om te zeggen op een festival, maar een ballon en een beetje helium meenemen kan handig zijn als er echt nood aan de man is en iemand je moet vinden. Je kunt die ballon dan boven de menigte hangen en iemand kan je dan mogelijk eerder zien. Nog beter is natuurlijk zo’n opvallende folieballon, maar het is de vraag of je die het festivalterrein mee op krijgt. Je zou ook kunnen denken aan een vlaggetje of bijvoorbeeld het gebruiken van een tentstok en daar een hemdje aan hangen om dat boven de menigte te gebruiken om de aandacht te trekken van je verdwaalde vriend.
De festival-app Appic heeft een handige manier om je vrienden te kunnen vinden. De app is gemaakt voor festivals en heeft dus de hele festivalplattegrond al ingeladen. Door met je vrienden te linken binnen Appic kun je ze gewoon op die plattegrond zien rondlopen. En zij jou, dus zo kun je makkelijker naar elkaar toelopen. Het is overigens ook een leuke app om nieuwe mensen te leren kennen die naar hetzelfde festival zijn, mocht je op zoek zijn naar uitbreiding van je vriendengroep. Maar houd er wel rekening mee, dat zijn ook weer meer mensen die je kunt kwijtraken. 😉