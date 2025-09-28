5 AI-toevoegingen die Google Maps echt handig maken

AI om je teksten een andere toon te geven of om je teksten te vertalen: het is heel handig, maar je slaat er niet steil van achterover. Toch zijn er wel degelijk toepassingen met kunstmatige intelligentie te bedenken die wel speciaal zijn. Je vindt ze gewoon in Google Maps. Dit zijn 5 toevoegingen met AI in Google Maps die je zullen verbazen.
Ga je naar Amsterdam, dan kun je deze optie al gebruiken: Immersive View laat de wereld zien zoals hij echt is, en kan zelfs rekening houden met verschillende weerstypen. Je kunt zo makkelijker plannen waar je op dat moment heengaat, omdat je al kunt zien hoe het weer zich ontwikkelt. Maar vooral zien de 3D-beelden van allerlei trekpleisters in de stad er gewoon heel indrukwekkend uit. Je kunt er zelfs mee binnenkijken in restaurants.
We schreven recent al dat Google in zijn zoekmachine de optie toevoegt om live je camerabeelden te laten zien en te praten met AI, maar in Maps heb je daar een variant op die stiekem nog toffer is. Met Live View kun je in bekende gebouwen visueel in beeld zien waar je bijvoorbeeld naartoe kunt gaan als je een restaurant, park of geldautomaat zoekt. Ook zie je meteen wat de openingstijden van een bepaalde locatie zijn.
Wist je dat je Google Lens kunt gebruiken in combinatie met Maps? Je kunt dan laten zien waar je op dat moment bent, waarna er allemaal puntjes met informatie oppoppen. Dit is iets minder indrukwekkend dan Immersive View, maar het voordeel is dat je dit op veel meer plekken kunt gebruiken. Handig als je wil zoeken of er een restaurant in de straat is en wat de openingstijden zijn.
Heb je een eigen bedrijf en een website en wil je een 3D-vogelperspectief toevoegen van je locaties? Dat kan nu ook met Google Maps. De AI maakt er een soort perspectief van boven bij en dan kunnen mensen meteen beter zien waar je haarsalon of communicatiebureau precies gevestigd is.
Je kunt nu met Maps een soort gesprek hebben over wat je wil, waarna de AI reageert met verschillende tips. Denk bijvoorbeeld aan vragen waar je lekker vegetarisch kunt lunchen, of welk tankstation nog open is na 10 uur ‘s avonds. Met Conversational Search heb je een heel natuurlijk gesprek met Google Maps.