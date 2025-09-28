5 AI-toevoegingen die Google Maps echt handig maken

Lens in Maps

Wist je dat je Google Lens kunt gebruiken in combinatie met Maps? Je kunt dan laten zien waar je op dat moment bent, waarna er allemaal puntjes met informatie oppoppen. Dit is iets minder indrukwekkend dan Immersive View, maar het voordeel is dat je dit op veel meer plekken kunt gebruiken. Handig als je wil zoeken of er een restaurant in de straat is en wat de openingstijden zijn.

3D-vogelvlucht

Heb je een eigen bedrijf en een website en wil je een 3D-vogelperspectief toevoegen van je locaties? Dat kan nu ook met Google Maps. De AI maakt er een soort perspectief van boven bij en dan kunnen mensen meteen beter zien waar je haarsalon of communicatiebureau precies gevestigd is.

Conversational Search

Je kunt nu met Maps een soort gesprek hebben over wat je wil, waarna de AI reageert met verschillende tips. Denk bijvoorbeeld aan vragen waar je lekker vegetarisch kunt lunchen, of welk tankstation nog open is na 10 uur ‘s avonds. Met Conversational Search heb je een heel natuurlijk gesprek met Google Maps.