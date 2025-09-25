Dit zegt Apple over de krassende iPhones

Het komt in meerdere YouTube-video’s en Reddit-posts naar voren: de iPhone 17 krast erg snel. De ogen zijn de afgelopen dagen gericht op Apple, want dat is het bedrijf dat hierop antwoord moet geven. Dat doet het nu, al zal het niet iedereen veel voldoening geven.
Het viel na een paar uur in de Apple-winkels in onder andere New York al op: die iPhone 17 is nogal kwetsbaar. Een krasje zit er snel op, en bij sommige toestellen waren er zelfs in de hoeken al hele stukken afgeschaafd, zo leek het. Apple heeft er nu een verklaring voor gegeven, namelijk dat het door de MagSafe-houdertjes komt die het bedrijf in zijn winkels gebruikt.
Hoewel we inderdaad hebben gezien dat ook MagSafe-accessoires met hun magnetische aantrekkingskracht voor krassen kunnen zorgen, zien we in YouTube-video’s dat dat vaak helemaal niet nodig is: boven ons vorige artikel erover staat niet voor niets een foto waarop Zack Nelson van JerryRigEverything een munt in zijn hand heeft: met een beetje kleingeld in je zak kan het al gedaan zijn.
Apple heeft tegen Cnet gezegd dat het aan oude MagSafe-houdertjes komt die in de winkel worden gebruikt, waardoor het materiaal op de achterkant van de iPhone 17, iPhone Air maar bijvoorbeeld ook iPhone 16 loslaat. Het geeft aan dat even schoonmaken zorgt dat het weg is. Het zijn dus geen diepe krassen, het is wat schade aan het materiaal, dat dus zo weg te poetsen is, is wat Apple eigenlijk zegt. Het is bovendien van plan om de houdertjes in de winkels te vervangen voor nieuwe houders die dit euvel niet veroorzaken.
De coating laat dus los, maar Apple zegt dat het niets te maken heeft met de anodisering van de toestellen: die zou net zo goed en stevig in het zadel zitten als bij eerdere iPhones het geval was. Die laag is extreem hard en zou industriestandaarden op het gebied van microhardheid overstijgen. Toch kun je het gebruikers van iPhones niet kwalijk nemen: heb je net meer dan 1.000 euro neergeteld voor een toestel, ziet hij eruit alsof hij al een zwaar leven achter de rug heeft. Zeker mensen die heel zuinig op hun spullen zijn, zullen schrikken van de krasjes. Ook is het helemaal niet gebruikelijk dat dit bij iPhones voorkomt.
Mocht je je smartphone netjes willen houden, dan is een goede case kopen waarschijnlijk de beste remedie. En er natuurlijk heel voorzichtig mee omgaan, want ook dan is het zeker niet de standaard dat er krasjes op verschijnen. Maar mocht het dus wel gebeuren, dan is waarschijnlijk slechts een laagje aangetast en kun je dat gewoon weer wegpoetsen.