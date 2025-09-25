Dit zegt Apple over de krassende iPhones

Het komt in meerdere YouTube-video’s en Reddit-posts naar voren: de iPhone 17 krast erg snel. De ogen zijn de afgelopen dagen gericht op Apple, want dat is het bedrijf dat hierop antwoord moet geven. Dat doet het nu, al zal het niet iedereen veel voldoening geven.

Krassende iPhone 17

Het viel na een paar uur in de Apple-winkels in onder andere New York al op: die iPhone 17 is nogal kwetsbaar. Een krasje zit er snel op, en bij sommige toestellen waren er zelfs in de hoeken al hele stukken afgeschaafd, zo leek het. Apple heeft er nu een verklaring voor gegeven, namelijk dat het door de MagSafe-houdertjes komt die het bedrijf in zijn winkels gebruikt.

Hoewel we inderdaad hebben gezien dat ook MagSafe-accessoires met hun magnetische aantrekkingskracht voor krassen kunnen zorgen, zien we in YouTube-video’s dat dat vaak helemaal niet nodig is: boven ons vorige artikel erover staat niet voor niets een foto waarop Zack Nelson van JerryRigEverything een munt in zijn hand heeft: met een beetje kleingeld in je zak kan het al gedaan zijn.