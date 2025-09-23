WhatsApp gaat binnenkort al je gesprekken vertalen

Praat er iemand altijd Engels, Spaans, Portugees of Arabisch tegen je op WhatsApp, maar weet je niet altijd zeker wat iemand zegt? WhatsApp gaat je helpen. Meta laat berichten in een andere taal nu direct vertalen, waardoor je gewoon kunt WhatsAppen in je eigen taal en de persoon die het leest het in zijn taal leest. Althans, als je een van de talen spreekt die in eerste instantie worden ondersteund.

WhatsApp vertaalt je gesprekken

Vanaf vandaag rolt de nieuwe taaloptie uit en daarbij kun je zelf kiezen om gesprekken te laten vertalen en ook precies van wat naar wat dan. Voor Android-gebruikers zijn dat in eerste instantie alleen Engels, Spaans, Hindi, Portugees, Russisch en Arabisch, terwijl er op iPhone 19 talen beschikbaar zijn die nu worden uitgerold. Het is geen vertaling direct in je oor zoals bijvoorbeeld Samsung en Apple mogelijk maken met hun telefoons en oordopjes, maar het gebeurt wel direct voor je gezicht in het gesprek in tekst.

Het is een handige mogelijkheid, maar tegelijkertijd zal hij voor sommige mensen wat als mosterd na de maaltijd voelen: veel telefoons maken het al mogelijk om berichten binnen WhatsApp direct te vertalen, zoals de Pixel van Google. Toch is het interessant om te zien dat we straks onder andere door slimme brillen, oordopjes en AI eigenlijk helemaal geen andere talen meer hoeven te leren: immers zal technologie die altijd voor ons vertalen naar onze eigen taal of juist de taal van die andere persoon. Het zal tolken waarschijnlijk niet zo blij maken, maar het is voor communicatie wel fantastisch als technologie die rol op zich neemt.