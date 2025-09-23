WhatsApp gaat binnenkort al je gesprekken vertalen

Praat er iemand altijd Engels, Spaans, Portugees of Arabisch tegen je op WhatsApp, maar weet je niet altijd zeker wat iemand zegt? WhatsApp gaat je helpen. Meta laat berichten in een andere taal nu direct vertalen, waardoor je gewoon kunt WhatsAppen in je eigen taal en de persoon die het leest het in zijn taal leest. Althans, als je een van de talen spreekt die in eerste instantie worden ondersteund.
Vanaf vandaag rolt de nieuwe taaloptie uit en daarbij kun je zelf kiezen om gesprekken te laten vertalen en ook precies van wat naar wat dan. Voor Android-gebruikers zijn dat in eerste instantie alleen Engels, Spaans, Hindi, Portugees, Russisch en Arabisch, terwijl er op iPhone 19 talen beschikbaar zijn die nu worden uitgerold. Het is geen vertaling direct in je oor zoals bijvoorbeeld Samsung en Apple mogelijk maken met hun telefoons en oordopjes, maar het gebeurt wel direct voor je gezicht in het gesprek in tekst.
Het is een handige mogelijkheid, maar tegelijkertijd zal hij voor sommige mensen wat als mosterd na de maaltijd voelen: veel telefoons maken het al mogelijk om berichten binnen WhatsApp direct te vertalen, zoals de Pixel van Google. Toch is het interessant om te zien dat we straks onder andere door slimme brillen, oordopjes en AI eigenlijk helemaal geen andere talen meer hoeven te leren: immers zal technologie die altijd voor ons vertalen naar onze eigen taal of juist de taal van die andere persoon. Het zal tolken waarschijnlijk niet zo blij maken, maar het is voor communicatie wel fantastisch als technologie die rol op zich neemt.
Wel zijn we benieuwd hoe dit soort software omgaat met grapjes. Je ziet dat ook vaak in de ondertiteling van series en films: een goede ondertitelaar zorgt dat er een grapje of opmerking wordt gemaakt die in het Nederlands ook wel ergens op slaat, terwijl er ook vertalers zijn die het veel te letterlijk vertalen waardoor het totaal doodslaat. Of erger nog: überhaupt als een tang op een varken slaat. Taal is heel levendig en zeker gesprekken met veel gezegdes, woordgrappen en onderonsjes kunnen er dan een stuk minder leuk uitkomen als AI-vertalingen zich ermee gaan bemoeien.
Tegelijkertijd kan dit soort vertalingen ook een heel groot aantal mensen helpen. Denk aan klantenservices die via WhatsApp werken en zo meer mensen in hun eigen taal van dienst kunnen zijn, maar ook mensen die vrienden proberen te maken in een nieuw land en daarbij vaak maar moeilijk aansluiting vinden door een taalprobleem. Dat zou via WhatsApp al een stuk makkelijker worden.
Een goed teken dus dat je -als je daarvoor kiest- hele gesprekken kunt laten vertalen door WhatsApp. Het rolt nu uit op Android en iOS, maar dus nog niet direct in het Nederlands.