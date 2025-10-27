OnePlus 15 is officieel aangekondigd in China met gigantische batterij

Het Chinese telefoonmerk heeft in China zijn vlaggenschip OnePlus 15 wereldkundig gemaakt. Het toestel valt op door zijn grote batterij van 7.300 mAh. In eerste instantie komt de telefoon in China uit, maar later wordt een wereldwijde lancering verwacht.
Normaliter komt OnePlus meestal in januari met zijn wereldwijde lancering, maar er gaan geruchten dat dat misschien al in november plaatsvindt. In ieder geval weten we nu alvast de specificaties die we op het toestel kunnen verwachten, want die kijken we gewoon af bij de Chinese lancering. Naast die gigantische batterij is er meer: een plat 6,78 inch scherm dat op 165 Hertz kan verversen, wat het scherm iets kleiner maakt dan op voorganger OnePlus 13.
OnePlus 13 is geen typefout: er is geen OnePlus 14, omdat 4 een ongeluksgetal is in China. Meteen door naar 15 dus. De smartphone heeft extra dunne schermranden van 1,15 millimeter. Hij maakt verder gebruik van de nieuwste Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor die vorige maand is aangekondigd. Het is een van de eerste telefoons die er gebruik van maakt. Het merk gebruikt altijd de nieuwste Snapdragon-processors in zijn premium toestellen, dus een grote verrassing is het niet.
Wel verrassend zijn de camera’s. Na jarenlang te hebben samengewerkt met Hasselblad kiest OnePlus er nu voor om zijn eigen engine te gebruiken. Verder is het camera-eiland, dat ook vernieuwd is en niet langer rond is maar vierkant, voorzien van een 50 megapixel hoofdcamera met een kleinere sensor (1/1,4 inch) en een 50 megapixel zoomcamera die 3,5 x kan zoomen op 85 millimeter. De derde camera is de groothoeklens van 50 megapixel. Aan de voorzijde zit een 32 megapixel selfiecamera.
De batterijduur van het toestel kan wel eens de twee dagen aantikken met zo’n grote batterij. Hij kan ook snel laden, namelijk op 120 Watt. Draadloos kan hij snelheden van 50 Watt bereiken. De telefoon draait op ColorOS 16, de Android 16-schil van OnePlus. OnePlus 15 is vanaf morgen verkrijgbaar in China in de kleuren zwart, paars en witbeige. De prijs is vanaf 3.999 CNY, wat uitkomt op ongeveer 482 euro. De verwachting is echter dat het toestel in de rest van de wereld om en nabij de 1.000 euro zal kosten, aangezien dat ook geldt voor zijn voorganger.