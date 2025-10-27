OnePlus 15 is officieel aangekondigd in China met gigantische batterij

Het Chinese telefoonmerk heeft in China zijn vlaggenschip OnePlus 15 wereldkundig gemaakt. Het toestel valt op door zijn grote batterij van 7.300 mAh. In eerste instantie komt de telefoon in China uit, maar later wordt een wereldwijde lancering verwacht.

OnePlus 15

Normaliter komt OnePlus meestal in januari met zijn wereldwijde lancering, maar er gaan geruchten dat dat misschien al in november plaatsvindt. In ieder geval weten we nu alvast de specificaties die we op het toestel kunnen verwachten, want die kijken we gewoon af bij de Chinese lancering. Naast die gigantische batterij is er meer: een plat 6,78 inch scherm dat op 165 Hertz kan verversen, wat het scherm iets kleiner maakt dan op voorganger OnePlus 13.

OnePlus 13 is geen typefout: er is geen OnePlus 14, omdat 4 een ongeluksgetal is in China. Meteen door naar 15 dus. De smartphone heeft extra dunne schermranden van 1,15 millimeter. Hij maakt verder gebruik van de nieuwste Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor die vorige maand is aangekondigd. Het is een van de eerste telefoons die er gebruik van maakt. Het merk gebruikt altijd de nieuwste Snapdragon-processors in zijn premium toestellen, dus een grote verrassing is het niet.